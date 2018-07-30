Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы

Адвокат Армена Джигарханяна подал иск о возмещении морального ущерба к бывшей супруге актера Виталине Цымбалюк-Романовской. Вред, причиненный театральному режиссеру, предварительно оценивают в миллионы рублей. Однако красавица-пианистка не обращает внимания на судебные дела и весело проводит время. К примеру, недавно Виталина похвасталась пышным застольем.



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