Преобразившуюся Алентову не узнали на дне рождения дочери
Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с празднования дня рождения. Горячо поздравив телеведущую с 49-летием, пользователи Сети обратили внимание на актрису Веру Алентову.
По словам фолловеров, 76–летняя артистка выглядит прекрасно: бодрой и помолодевшей. Вероятно, звезде советского кино удалось исправить неудачную подтяжку.
Напомним, что несколько лет назад вся страна обсуждала преображение Алентовой. СМИ писали, что у актрисы сильная асимметрия лица из-за некачественной пластической операции. Мол, к каким бы врачам Вера Валентиновна ни обращалась, никто не мог ей помочь.
Отметим, ранее пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которые перенесла актриса. По его словам, впервые Алентова сделала круговую подтяжку еще в конце 90-х, а вот мимика у нее стала меняться после вмешательства в 2009 году.
Хирург отметил, что асимметрия, отечность и рубцы проявились у актрисы из-за множественных хирургических вмешательств. "Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя", – заметил специалист.
"Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее – приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", – добавил он. Также врач отметил, что ни один пластический хирург не может полностью убрать возрастные изменения.
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