Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой

Дочь Даны Борисовой – Полина ответила на вопросы подписчиков в Сети. Девочка развеяла слухи о беременности телеведущей.

Вот уже несколько недель и в прессе то и дело возникает имя Даны Бориовой. Поговаривают, что телезвезда в положении. А уж после того, как в Сети появились снимки выпирающего живота звезды, поклонники приняли сыпать предположениями.

Долго спорили почитатели Даны, кто-то уверял, что телеведущая просто поправилась, так как ведет здоровый образ жизни, другие же подозревали Борисову в тайной связи с неким ухажером. "Дана Борисова беременна что ли?", "Покушала плотно", "Пузатая просто. Видимо возрастное", "Беременна или живот наела?", "Вполне вероятно, что беременна. Но от кого?" – рассуждали фолловеры.

Однако дочь звезды расставила все точки над i. В своем Instagram Дана вместе с наследницей отвечали на вопросы подписчиков. Полина заявила любопытным пользователям, что говорить о грядущем пополнении в семье не стоит.

Отметим, дочь Даны Борисовой проживает с отцом Максимом Аксеновым. Официально телеведущая может общаться с наследницей только несколько раз в месяц.

Напомним, существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. Потом, как писали, телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием. Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом.