Решение принято: что будет с шоу "Дом-2" после сноса площадки
Участникам самого долгоиграющего реалити-шоу на российском телевидении не придется переселяться из обжитых домов. Власти столицы, принявшие решение о сносе съемочного павильона телешоу, предоставили проекту землю прямо по соседству.
"Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере. Причем там же, с другой стороны оставшегося участка", – заявил агентству городских новостей "Москва" руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Чиновник добавил, что решение уже согласовано с собственником.
Площадка под названием "Поляна" расположена около поселка Летова Роща в ТиНАО. Около трех гектаров земли для съемок телешоу приобрела компания "ЕТК-Инвест". А павильон, который попадает под снос, обошелся производителям знаменитой телестройки в 50 миллионов долларов, напоминает Ura.ru.
26 июля стало известно, что съемочную площадку "Дома-2" снесут. На этом месте пройдет дорога из деревни Саларьево в район Марьино. Начать строительство предполагается в этом году, а закончить – в 2021-м.
Представитель ТНТ на прошлой неделе заявил, что у телеканала есть действующий контракт с подрядчиком, и выразил уверенность, что он исполнит свои обязательства согласно документу. Тогда же власти столицы пообещали подобрать новый участок в течение двух месяцев.
Площадку Дома-2 снесут из-за строительства новой дороги— Артология (@BlintsovArt) 27 июля 2018 г.
Подробности: https://t.co/coWhfC46g8#Дом2 pic.twitter.com/Qmr2eGdDIh
Реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир с мая 2004 года. За это время зрители увидели более пяти тысяч выпусков. Известие о сносе вызвало ажиотаж в Сети. Поклонники горевали, однако многие пользователи, утомленные проектом, восприняли весть о возможном его закрытии с удовлетворением. Своей радостью поделился в соцсетях, в частности, известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев. Однако она оказалась преждевременной.
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