Опухшую Бузову спасают капельницами

Ольга Бузова рассказала о том, что ей плохо. Поющая ведущая заболела, и приехавшие медики поставили ей капельницы с витаминами.

О своем недуге Ольга Бузова рассказала в приложении Stories на страничке в социальной сети Instagram. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выложила несколько коротких видео, на которых запечатлена в полосатой пижаме, очках и без косметики.

"Я дома. Я не имела права позволить себе ныть на гастролях, потому что мне надо было выступить. Но сейчас могу сказать, что мне плохо очень, болею", – пожаловалась Бузова, обиженно надув губки.

Далее она записала такое видео, на котором с помощью специального приложения на свое лицо наложила маску кошки. "Вот тот самый случай, когда нужны маски, потому что такой больной вид... Я жду врача. Буду лечиться. Видите, глазки какие опухшие? Какая-то я не сексуальная кошечка, да? Больная кошечка", – констатировала Ольга.

В следующем видео поющая ведущая сообщила, что к ней приехал доктор. В коротком ролике брюнетка продемонстрировала тонкую руку с капельницей. "Лечимся. Витаминки. Смотрю ТНТ. Наконец-то хоть телевизор посмотрю. Во всем надо искать плюсы", – убеждена она.

Отметим, что Ольга Бузова обладает огромной работоспособностью. Каждый день расписан у нее по минутам. Однако она занята не потому, что мечтает заработать много денег.

"Все, что я делаю, это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?" – задала риторический вопрос ведущая в недавнем интервью.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 29 Июл 2018 в 2:42 PDT