"Толстым изменяют": названа причина разлада в семье Ани Лорак

В Сети обсуждают личную жизнь Ани Лорак, чей муж был снят в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, причем сделала это традиционно жестко.

Все началось с того, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался внутренней стороны бедра.

Разразился жуткий скандал. Вскоре пронырливые журналисты выяснили, что девушкой, позволившей обращаться с собой настолько фривольно, оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в одной из популярных социальных сетей.

Пройти мимо такой шумихи не смогла известный блогер Лена Миро, которая с удовольствием комментирует события в личной жизни знаменитостей, причем делает это неизменно язвительно, а местами и весьма жестко. Вот теперь досталось и Ани Лорак.

"Обабилась Каролина (настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.), набрала лишний вес, а нежная душа (хоть и в толстом теле) требовала нежности, романтики и любви. Вот и выбрала себе турка-альфонса, чего уж. Месяца не прошло, как я писала, что это закончится плохо – загуляет Баликбей, ой загуляет. Ну, и что же? Оказалась права (здесь и далее орфография и публикация автора сохранены. – Прим. ред.)", – торжествующе заявила Миро.

Лена пересказала историю с видео и задала вопрос своим читательницам. "Простите, куры, а чего вы хотели? Толстым изменяют. Изменяют и тем, кто не следит за мужем. Или Ани Лорак думала, что можно оставить дома Малкачоглу не тр*** (сексуально неудовлетворенным. – Прим. ред.), потому что он живет на ее деньги и должен все понимать?" – задала она риторический вопрос.

Впрочем, далее блогер смягчилась и призналась, что ей жалко певицу, "несмотря на закономерность произошедшего". "Девочка она неплохая, хоть и глупенькая, как, впрочем, и многие толстые несчастные бабы, мечтающие о сказочной личной жизни. Восточная сказка – это гарем наложниц, где муж гуляет направо-налево, а ты – терпи ", – высказала мнение Миро.