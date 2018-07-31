"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации

Причину плохого состояния Аскольда Запашного врачи пока не выяснили. Дрессировщик рассказал о сильных болях, с которыми его доставили в больницу.

Ничего серьезного не случилось, уверен Аскольд Запашный. Как рассказал народный артист, врачи проводят обследование, диагноз пока не поставили. "Были сильные боли с утра – сняли обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо", – заявил дрессировщик.

Руководитель Большого Московского цирка отметил, что на график выступлений инцидент не повлияет. Согласен с братом и Эдгард Запашный. По его словам, выступления ни в коем случае отменены не будут.

"Даже если вдруг моего брата решат оставить в больнице, представление все равно не будет отменено. У нас есть варианты, когда мы можем работать с братом по одному", – рассказал Эдгард радиостанции "Говорит Москва".

Запашный также уверен, что ничего серьезного с братом не произошло. Он рассказал, что Аскольду стало плохо, когда тот ехал на работу. Вызвали скорую, в больницу с дрессировщиком отправились жена и мать.

Публикация от Эдгард Запашный���� (@zapashny.ru) 30 Июл 2018 в 3:26 PDT

У Татьяны Запашной своя версия того, что случилось с сыном. По ее словам, накануне Аскольд был в Подмосковье – катался на водных лыжах. Мать дрессировщика утверждает, что он упал и нахлебался воды, а в больнице ему промывают желудок. В то же время некоторые СМИ продолжают утверждать, что причина госпитализации Запашного – панкреатит.