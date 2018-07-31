Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова

В Сети обсуждают произошедшее с солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым, который отменил несколько концертов из-за третьей операции. Поклонники теряются в догадках, что же случилось с популярным исполнителем, и делятся своими версиями.

Все началось с того, что на страничке группы "Руки вверх!" в социальной сети Instagram появилось тревожное сообщение. "Сергей Жуков вынужден отменить летнюю часть гастрольного тура "Руки вверх!" из-за возникших проблем со здоровьем", – гласило объявление.

Выяснилось, что Сергею Жукову потребовалось хирургическое вмешательство, причем уже третье. "Артист, всегда отличавшийся отменным здоровьем, перенес уже две операции и готовится к третьей, самой важной, которая должна состояться в августе. Из-за этого он вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в московских клиниках", – сообщалось в посте.

Многочисленные поклонники всерьез обеспокоились и расстроились. В интернете фанаты поделились версиями, что же случилось с кумиром. Подавляющее большинство пользователей Сети убеждены, что всему виной резкое снижение веса Жукова: мол, похудел до того, что начались проблемы с желудком.

"Ну воооот((( вот он результат похудения((", "Желудок что ли зашивать будет, чтоб не толстеть??", "Небось, осложнения после того, как схуднул. Вот нельзя так резко худеть, нельзя!!", "Да успокойтесь вы! Ну лег человек в больницу на липосакцию. а вы прям уже хороните(", "сергей говорил что похудел на три размера и на диетах не сидел, значит откачивали ему жир. И вот что получил (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение "диванные эксперты".

Официальный представитель коллектива сообщил, что в ближайшее время Сергей Жуков запишет видеообращение к поклонникам, чтобы успокоить их и рассказать обо всем.