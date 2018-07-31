Басков ушел к Богу после тяжелой болезни

Мы привыкли, что Николай Басков поет про "Шарманку" и "Вишневую любовь", его развеселый "ла-ла-ли-ла-лай" отлично коррелирует с яркими пиджаками и сексуальным балетом. Но певец готовится представить альбом и программу, где откроет себя с неожиданной стороны.

"На "до" и "после" разделилась моя жизнь после того, как я оказался на операционном столе (Николаю стало плохо на съемках программы"Брачное агентство", где он по сценарию выполняет роль свахи. Прямо из павильона Киностудии имени Горького звездного сводника на скорой госпитализировали. Операцию проводил лично заведующий хирургическим отделением клиники, профессор, доктор медицинских наук Алексей Северцев. Николай стал жертвой острого перитонита. – Прим. ред.), – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru на фестивале "Жара" в Баку. – Причем оказался я там внезапно, потеряв сознание".

"А когда состояние нормализовалось, что-то изменилось в моем миропонимании, – продолжает певец. – Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял, что когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. А Бог – это воплощение вселенской любви. Поэтому сегодня я готовлю очень нетипичный для себя альбом под названием "Верую" и в осенью в Кремле представлю эту программу".

Сегодня артист волен выбирать репертуар, образ, но было время, когда за него все решали другие люди. "В самом молодом возрасте я попал в ситуацию человека, который сам не может решать за себя, а шел по указке продюсеров. И когда я обрел, наконец, долгожданную свободу, то понял, что это самое важное. Даже когда я уже стал работать в Америке и записал дуэт с Сарой Брайтон, то, увидев контракт, понял, что это не мое. Самое лучшее, что может быть, – это быть хозяином себе. Кем я сейчас и являюсь", – цитирует певца газета "Мир новостей".