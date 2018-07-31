Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены телеведущая и актриса Лариса Гузеева и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан. На снимке артистка нежно обнимает танцора.

Интимный кадр обнародовала Лариса Гузеева, выложив его на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Работа как праздник!🎉✨🍾" – коротко написала ведущая брачного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале.

Нежные объятия Гузеевой и Глушко произвели неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Пока одни гадали, появился ли Сергей на шоу Ларисы, и если да, то в каком качестве, другие восторгались парой.

"Сережа как котик довольный! Такая женщина обняла😍😍😍😍💞", "Хорошие ", "Душевно!", "Ларочка, Вы смотритесь гораздо моложе Тарзана!!!👍🏻👍🏻👍🏻", "Человек Счаслив, когда любимая работа и есть Дом (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Отдохнувшая! Глазки блестят! Нежная улыбка! Лорачка наш лучик! Праздничный! Тарзан! Классный! 💪🏻" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 30 Июл 2018 в 7:50 PDT

Не осталась в стороне и коллега Ларисы Гузеевой по шоу, астролог Василиса Володина. "Так вот с кем ты там гримерке", – написала эксперт по звездам. Гузеева на это ей ответила: "Сорян, подруга..." Прокомментировала фотографию и актриса Алика Смехова. "Тоже взревновала/со мной ты не снимаешься – обнимаешься😂😅😉", – призналась в своих чувствах актриса. "Здрастииии..." – не оставила без внимания комментарий Смеховой Гузеева.

К слову, недавно Лариса Гузеева оскандалилась, когда назвала Василису Володину "случайным человеком" на телевидении. Все началось с того, что ведущая Лера Кудрявцева рассказала Ларисе Гузеевой о неприятном инциденте, который произошел у нее с именитым астрологом.

"Лорик твоя Василиса после слова " Б*** или с*** " не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма", – поведала телеведущая. Гузеева очень удивилась: "Да ты что!? Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе – это глупо".