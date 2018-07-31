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Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
В Сети появилась фотография, на которой запечатлены телеведущая и актриса Лариса Гузеева и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан. На снимке артистка нежно обнимает танцора.
прочитано 1830 раз

Интимный кадр обнародовала Лариса Гузеева, выложив его на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Работа как праздник!🎉✨🍾" – коротко написала ведущая брачного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. 

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Нежные объятия Гузеевой и Глушко произвели неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Пока одни гадали, появился ли Сергей на шоу Ларисы, и если да, то в каком качестве, другие восторгались парой.

"Сережа как котик довольный! Такая женщина обняла😍😍😍😍💞", "Хорошие ", "Душевно!", "Ларочка, Вы смотритесь гораздо моложе Тарзана!!!👍🏻👍🏻👍🏻", "Человек Счаслив, когда любимая работа и есть Дом (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Отдохнувшая! Глазки блестят! Нежная улыбка! Лорачка наш лучик! Праздничный! Тарзан! Классный! 💪🏻" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Не осталась в стороне и коллега Ларисы Гузеевой по шоу, астролог Василиса Володина. "Так вот с кем ты там гримерке", – написала эксперт по звездам. Гузеева на это ей ответила: "Сорян, подруга..." Прокомментировала фотографию и актриса Алика Смехова. "Тоже взревновала/со мной ты не снимаешься – обнимаешься😂😅😉", – призналась в своих чувствах актриса. "Здрастииии..." – не оставила без внимания комментарий Смеховой Гузеева.

К слову, недавно Лариса Гузеева оскандалилась, когда назвала Василису Володину "случайным человеком" на телевидении. Все началось с того, что ведущая Лера Кудрявцева рассказала Ларисе Гузеевой о неприятном инциденте, который произошел у нее с именитым астрологом.

"Лорик твоя Василиса после слова " Б*** или с*** " не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма", – поведала телеведущая. Гузеева очень удивилась: "Да ты что!? Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе – это глупо".

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Автор: Наталья Аряева31 июля 2018, 14:05

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