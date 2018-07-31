Меган Маркл уличили в странностях

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Вторник 31 июля
Лента новостей
20:52
В страшном пожаре под Тюменью погибли три человека
20:06
На Урале школьник случайно поджег 6‐летнюю девочку на шашлыках
19:56
Ограбили и убили: подробности расправы над россиянами в Африке
19:27
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
19:18
Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка
18:41
В ДНР заявили о вхождении в состав России
18:33
В Африке убили троих российских журналистов
18:30
13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком
18:20
Застрявшего на горе российского альпиниста спасли в Пакистане
18:06
Золотая молодежь: почему сестры-убийцы прикидываются жертвами и лгут
17:44
Каким женщинам достаются "принцы"
17:36
"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун
17:30
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
17:22
Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций
16:22
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:06
Как сохранить чувства в браке на долгие годы
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:39
"Организм ослаб": сестра рассказала об онкобольном Кобзоне
15:38
48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
15:20
Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
15:02
Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
14:25
Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы из "Би-2"
14:06
Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки
14:05
Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети
14:03
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
13:50
Московского студента обокрали на 5,5 миллиона рублей
13:40
Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки
13:31
Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
13:28
"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях
13:18
Появилось универсальное средство от гриппа
13:09
Двое жителей Подмосковья задержаны за мошенничество на миллионы рублей
13:05
Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова
13:03
Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь
12:48
Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей
12:42
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
12:39
"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации
12:38
"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника
12:33
Дамские сумки перестанут считаться ручной кладью при перелетах
12:19
Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
12:14
НАТО напугали дерзким нападением России
12:07
У отца Канье Уэста диагностирован рак
12:01
Обнаружен спасающий от рака фрукт
11:55
Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери
11:54
Героическую игру Акинфеева отметили созданием эксклюзивного iPhone X
11:50
Сколько жилья построят по программе реновации
11:48
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
11:41
"Толстым изменяют": названа причина разлада в семье Ани Лорак
11:31
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
11:19
Американцы испугались "Адмирала Горшкова"
11:15
Самосвал разнес пешеходный мост в Москве (видео)
11:11
Неожиданный поворот в деле об убийстве москвичками отца-насильника
11:02
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован
10:52
Голливудские звезды вступились за уволенного режиссера-шутника
10:48
Росту цен на бензин придумали объяснение
10:45
"Сунула свой нос": Стриженову атаковали прямо дома
10:40
Найдено эффективное средство от облысения
10:37
Специалисты назвали самый сложный предмет на ЕГЭ
10:13
Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой
10:11
В WhatsApp проник жуткий вирус
10:05
Лева из "Би-2" пострадал от действий домушников
10:04
Опухшую Бузову спасают капельницами
09:59
Крымский мост попал под санкции
09:46
В Черногорске вор вынес из дома чугунную плиту
09:39
Юлия Снигирь похудела до "прозрачности"
09:27
Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира
09:18
Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
09:10
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
09:08
Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов
08:55
Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка
08:49
Внуки российского миллиардера живут в нищете
08:45
Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)
08:33
Решение принято: что будет с шоу "Дом-2" после сноса
08:21
Страдающий неизвестной болезнью Сергей Жуков не может петь
08:18
Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок
08:16
В Пакистане спасли российского альпиниста
00:01
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
22:00
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
22:00
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
21:58
Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил (видео)
21:57
Зарезавшие отца-садиста сестры признали свою вину
21:37
"Украл и подарил друзьям": Порошенко обвиняют в госизмене
21:31
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
21:24
Скончалась актриса Наталья Кузнецова
21:07
Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
21:03
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
21:01
Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет
20:47
Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой
20:34
Известная российская спортсменка умерла после тяжелой болезни
20:26
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
20:23
Под Нижним Новгородом байкер разбился в ДТП
19:59
В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Опухшую Бузову спасают капельницами
Шоу-бизнес

Меган Маркл уличили в странностях

Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
За женой принца Гарри заметили некоторые чудаковатости. По мнению писательницы и специалиста по языку жестов Джуди Джеймс, Меган есть, что скрывать.
прочитано 3545 раз

Эксперт отметила, что об этом свидетельствует привычка герцогини Сассекской прятать руки в карманы. На привычку обратили внимание и поклонники монаршей четы.

ПО ТЕМЕ

Устаревшие правила Елизаветы II доводят Меган Маркл

Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы

 Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Сюжеты Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Дело в том, что во время последних выходов с принцем Гарри Маркл была в платьях с глубокими карманами, куда постоянно прятала руки, сообщает The Sun. По словам Джуди Джеймс, такая привычка присуща людям, которые что-то скрывают.

Однако специалист отметила, что в случае с Меган причина в другом. "Это также помогает справиться с проблемой, от которой страдают почти все. Мы просто не знаем, куда девать руки, когда на нас смотрят люди", – считает Джеймс. При этом она добавила, что Меган очень уверена в себе, поэтому, скорее всего, дело больше в моде, а не в волнении.

Писательница констатировала, что супруга принца Гарри любит одежду в стиле 50-х. В частности ей близок образ Одри Хепберн. По словам Джуди, носить юбки с одной рукой в кармане – "чуть ли не правило этикета".

Напомним, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке с принцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни королевского отпрыска. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана", - констатировал мужчина.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Валерия Нарская31 июля 2018, 14:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

567

комментарии

Политика

Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
НАТО напугали дерзким нападением России
Москва отвесила пендель хамящему Западу
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций

Шоу-бизнес

"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
Ани Лорак предупреждали об изменах мужа
Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок

Проишествия

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Lifestyle

Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой

Беременная артистка не постеснялась большого живота
Шоу-бизнес

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова

Певцу закрыли сцену из-за национальности
Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско

Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста
Шоу-бизнес

"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской

Пользователи Сети в ужасе от слов благоверной футболиста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru