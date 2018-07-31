Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско

Война женщин знаменитого актера Ивана Ивановича Краско продолжается. Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста – Дарья Горшкова.

Нынешняя супруга Краско, Наталья Шевель, уверена, что Дарья на протяжении многих лет обманывала пожилого артиста, утверждая, что именно он является отцом ее дочери Марии. Чтобы поговорить по душам, она пригласила соперницу в студию программы "На самом деле" Первого канала. Также Наталья организовала ДНК-экспертизу, которая после 20 лет неопределенности расставит все точки над i.

По словам молодой супруги Краско, Горшкова принимала и продолжает принимать материальную помощь от актера, однако в графе "Отец" в метрике девочки указан совсем другой мужчина. "Наш скромный бюджет распределяется на все его предыдущие семьи. Все его предыдущие знакомства, детей. Я, как здравомыслящий человек, понимаю, что они имеют право попросить, как бывшие женщины, но, когда же это все закончится?" – пожаловалась Наталья Краско присутствующим.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 27 Ноя 2017 в 12:34 PST

Ведущий Дмитрий Шепелев дал слово Дарье Горшковой. Женщина рассказала, что с малых лет была влюблена в звезду советского кино. Поэтому, когда Дарье довелось познакомиться с Краско, она потеряла голову, причем 40-летняя разница в возрасте ее не смутила. "Когда мы с театром-студией пошли поздравлять его на 64-летие... Я его в первый раз увидела не в кино, не по радио – это произвело на меня впечатление. (…) Через некоторое время его пригласили играть в наш спектакль, и в какой-то момент я почувствовала, что испытываю очень нежные чувства. Через какой-то момент мы стали встречаться", – рассказала покинутая возлюбленная артиста.

Горшкова призналась, что ее совместная жизнь с Краско продлилась всего четыре месяца. В квартиру, где проживали влюбленные, вернулся сын Ивана Ивановича Андрей и буквально выжил ее из дома. Дарья уверила присутствующих, что артист очень хотел жениться на ней, но она отказывалась. По ее словам, Краско мечтал о семье, поэтому, когда он увлекся другой женщиной, она его отпустила, хотя сама в тот момент носила под сердцем ребенка.

Иван Краско слышал все, что говорила бывшая зазноба. Ее слова потрясли артиста. "Почему ты говоришь, что я увидел Машу в три месяца и сказал, что это моя дочь? Ты мне сказала, что это моя дочь", – задался вопросом Краско, войдя в студию.

Присутствующие эксперты уговаривали женщину рассказать правду. Собравшись с духом, Дарья шокировала артиста откровенным признанием: "Иван Иванович, не ваш это ребенок". Новость морально раздавила пожилого Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 24 Ноя 2017 в 4:36 PST

Ведущий Дмитрий Шепелев обратил внимание на конверт с результатами ДНК-экспертизы. Шоумен сообщил, что никакого тестирования на самом деле не было. Наталья Шевель вместе с редакторами программы разыграли этот спектакль, чтобы выудить из Горшковой правду. "Фактически вас развела девчонка, в этом конверте ничего нет, вас просто взяли на слабо", – сказал он.