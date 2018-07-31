Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть
Кристина часто появляется на публике, но с Дорониным они предпочитают проводить время
вдали от посторонних глаз. Папарацци крайне редко удается поймать пару.
Недавно избранница предпринимателя приняла участие в пляжной фотосессии. Пикантные фото дивы моментально взбудоражили Всемирную паутину.
На одном из кадров Романова позирует в душе. На снимке она демонстрирует безупречное тело в мокром оранжевом бикини. На другом фото модель красуется в белом купальнике, хвастаясь прессом и стройными ногами.
"Хейтеры скажут, что слишком худая, толстая... Что нет груди, что это все фотошоп", – предположила невеста олигарха. Стоит отметить, что Кристина давно не обращает внимания на нападки, так как прекрасно понимает, что всем угодить невозможно.
Напомним, ранее 55-летний олигарх Владислав Доронин встречался с топ-моделью Наоми Кэмпбелл. Черная Пантера уже собиралась переезжать в Россию, но неожиданно пара разорвала отношения.
Позже предприниматель увлекся русской красавицей Кристиной Романовой. Хоть пара и не афиширует свои отношения, в 2016 году модель родила избраннику дочку.
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