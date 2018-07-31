"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры

Телеведущая Юлия Меньшова наслаждается долгожданным отпуском. Сейчас звезда вместе с семьей отдыхает в Юрмале.

Юлия опубликовала в Instagram фото с прогулки. Как указала в комментариях сама ведущая, она вышла пройтись по местной "деревеньке", чтобы продемонстрировать новый наряд.

Меньшова облачилась в темно-серое платье с рукавами-воланами и мягкие туфли в тон. По словам звезды, обновки она получила в подарок на день рождение от матери актрисы Веры Алентовой.

Примечательно, что звезда нанесла на лицо минимум макияжа, чем вызвала жаркие споры подписчиков. Комментаторы разделились на два лагеря: первые уверяли, что публичные люди должны выкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать, при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди, рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 31 Июл 2018 в 2:40 PDT

"Фото как фото. Без грима...и всего-то...увы время. Все состаримся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то Юлю не узнала на этом фото", "Ой что с лицом, неудачная пластика ?", "А мне нравится любая Юля в любом прикиде.Она в отпуске и может отдохнуть от макияжа, просто немного погримасничала для прикола", "Ну старше тут Юлия выглядит, то ли освещение, то ли не выспалась...", "Чет мгновенно состарилась...", "Вы здесь совсем другая 😞😞😞", "Что с лицом?Макияжа не хватает😮", "За то что вы не боитесь публиковать фото без макияжа– респект и молодец!!!!", "Юль, неудачная фотка...без обид", "Удивляюсь негативным комментам! "Людишки" и сюда добрались...! Прикольное фото!", – писали интернет-обыватели.