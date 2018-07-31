"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской

Жена скандально известного футболиста Андрея Аршавина Алиса ответила на щекотливые вопросы. Женщина заявила, что спортсмену "все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны" дети от гражданского брака с Юлией Барановской, чем буквально вызвала оторопь у подписчиков.

Алиса Аршавина продолжает делиться с общественностью идиллическими кадрами своей жизни в Instagram. С недавних пор женщина перестала скрывать дочь Есеню, которую родила от мужа, и теперь ее аккаунт день ото дня полнится свежими фотографиями девочки. На сей раз Алиса опубликовала серию снимков, на которых запечатлела младшую наследницу вместе с отцом на футбольном поле.

В комментариях подписчики высказали свое неоднозначное мнение. Многие пришли в восторг. "Ой какие классные😍😍😍😍)", "Чудесные фотографии, глаз радуется", "Super 🙋", "Ой, какая пупсяшка сладкая!👍🐇🌷", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Другие поинтересовались, встречается ли Андрей Аршавин с детьми от отношений с Юлией Барановской. "а на первых деток ему все ровно?" – спросил один пользователь Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Алиса не замедлила с ответом. "да!!!!!!!!!!!! 🌹 все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете 🌹", – высказалась Аршавина.

Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики пришли в ужас и начали стыдить Алису. "вы вообще человек? такое ощущение, что бездушный, бессовестный робот. Увести человека из семьи с тремя детьми и вот такое выдавать – у меня просто в голове не укладывается. Ну должен же у вас быть какой-то здоровый мотив ох ненавидеть всех, такой есть? и вообще может быть причина ненависти к детям, которые вам ничего не сделали?", "Давно ли ты, Алиса сопли на кулак наматывала из-за гулянок своего Андрюши?! И тебя также кинет, с твоими детьми. Только вот нужно отдать должное Юле Барановской, в отличии от тебя не опускается до твоего уровня", – взвились возмущенные комментаторы.

Впрочем, возможно, Аршавина написала это на эмоциях и чтобы поддразнить. Поскольку далее в беседе с другими поклонниками она высказалась так: "Точно ненормальные психически здесь))) но забавно, очень".