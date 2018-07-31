Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда

Между герцогинями Кембриджской и Сассекской тает лед недопонимания. Проблемы Маркл с американскими родственниками сблизили ее с Миддлтон.

Меган сейчас приходится непросто. Она испытывает сильнейшее давление со стороны отца – Томаса Маркла, который буквально шантажирует ее со страниц различных изданий.

Мужчина то и дело дурно высказывается о британских монархах, комментирует происходящее в королевском доме и делает громкие заявления. Томас не скрывает, что таким образом пытается манипулировать дочерью: стремится обратить на себя внимание.

Огромную поддержку в этом грязном конфликте герцогине Сассекской оказывает Миддлтон. Близкий к британским монархам инсайдер сообщил, что Кейт регулярно звонит новоиспеченной родственнице, приходит к ней в гости, чтобы обсудить непростую ситуацию с американским родственником.

"Они стараются видеться раз в неделю. Иногда Меган приходит к Кейт без Гарри. И хотя Кейт очень занята воспитанием троих детей, она старается находить время для Меган. Она очень ей сочувствует", – заключил он в беседе с журналистами издания Elle. "Кейт знает, через что приходится проходить Меган. Ее семью тоже одолевали таблоиды, и она знает, что это такое. Она очень добра к Меган и поддерживает ее", – добавил источник.

Публикация от Kate Middleton Captions (@k8conroy) 31 Июл 2018 в 4:00 PDT

По словам анонима, Маркл находится в растерянности. Она не знает, как утихомирить взбалмошного родителя и запретить ему общаться с прессой. Ведь многие заявления Томаса заставляют Меган не только краснеть от смущения, но и приводят в ярость.

К примеру, в недавнем интервью отец герцогини набросился на британских монархов с обвинениями и заявил, что не перестанет обращаться к дочери со страниц СМИ. "Лимит моего терпения по отношению к Меган и королевской семье подходит к концу. Они хотят, чтобы я молчал, они хотят, чтобы я ушел. Но я не буду молчать. Меня раздражает чувство превосходства, которое есть у Меган. Она была бы никем без меня. Я сделал ее той герцогиней, которой она является сейчас", – сообщил Томас Маркл журналистам.

Добавим, что ранее в прессе сообщалось, что Миддлтон и Маркл с трудом находят общий язык. Якобы Кейт чувствует "угрозу" собственной популярности со стороны модной невестки, поэтому прохладно относится к ней.