Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
Американские кинопродюсеры рассматривают бывших супругов на главные роли в романтической комедии. По сообщению инсайдеров, Брэду и Джен придется изображать любовь на камеру.
Кинематографисты в предвкушении, ведь идея свести звезд в рамках одной картины грозит им большим успехом и огромными кассовыми сборами. А уж если Энистон и Питт объявят о воссоединении во время съемок, то можно будет сэкономить на широкомасштабной пиар-акции в поддержку проката.
Отметим, что экс-супруги уже имеют опыт совместной работы на площадке. Еще в 2011 году они вместе оказались в сериале "Друзья". Дженнифер играла одну из главных ролей, а Брэд засветился всего лишь в нескольких эпизодах. По иронии судьбы персонаж Питта являлся школьным другом Росса и ненавидел Рейчел – сериальное альтер-эго Энистон, сообщает The Sun.
Добавим, что еще весной в зарубежных СМИ муссировался слух о воссоединении бывших супругов. Поговаривали, что их отношения вышли на новый уровень. Воссоединению пары помог близкий друг актера Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому Дженнифер. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.
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