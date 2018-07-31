"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок

Телеведущая Маша Малиновская сдержала обещание. Она привела свое тело в идеальную форму.

В своем Instagram Малиновская опубликовала снимок из ванной комнаты. Звезда запечатлена позирующей топлес: шикарную грудь знаменитости прикрывают длинные волосы, а вокруг бедер обернут белый халат.

Поклонники были шокированы, ведь телезвезда, сильно похудев, заметно преобразилась. Фолловеры принялись строить догадки, как именно Малиновской удалось добиться такого ошеломительного результата. Фанатки предлагали множество версий: таблетки для снижения веса, пластические операции и работу в фотошопе.

"Думаю это тайские таблетки так быстро и такой результат никакой вам зал не даст или какое-то другое вещество или средства для похудения!пупок думаю просто растягулся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Маша, подскажи пожалуйста, на каком сайте ты заказывала тайские ?", "Все, завтра иду в зал🤔😉😣", "абдоминопластика?))) можно мини) для пупка)))", "Фотошоп не совсем удался, ешь пока кушается, успеете себя до такого довести, когда уже захочется , но несможется", "Где селиконовая долина?", "Неужели реально так похудеть? ! Вы же килограмм 48 весите наверное", – писали в комментариях пользователи Сети.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) 30 Июл 2018 в 5:08 PDT

Малиновская решила удовлетворить любопытство интернет-общественности и на вопрос о том, как ей удалось так быстро привести себя в форму, ответила: "В зал и зашить рот". После знаменитость добавила, что через день ходит на тренировки.

Отметим, что недавно звезда призналась поклонникам, что из-за стресса набрала 12 килограммов. Маша пообещала, что скоро сможет привести свой вес в норму.