Ани Лорак предупреждали об изменах мужа

Супруга певицы Ани Лорак заметили в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Разразился большой скандал, а после выяснилось, что об отсутствии счастья в семье знаменитости говорили еще в начале июля.

Новость о том, что супруга звезды заметили с другой женщиной, для фанатов была как гром среди ясного неба. Поклонники артистки не могли поверить, что такой великолепной во всех отношениях женщине можно изменять. Тем более, что Ани и Мурат постоянно позиционировали себя на публике, как гармоничную во всех отношениях и крепкую пару.

Однако не все верили в доверительные и нежные отношения Лорак с супругом. Еще в начале июля ясновидящая Саона рассказывала Dni.Ru, что певица страдает в браке с Налчаджиоглу.

"Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина. И именно ее он считает своей женой", – рассказывала тогда ведунья. "Ани Лорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этой паре не будет", – предупреждала предсказательница артистку, и как оказалось, была права.

Сама артистка пока не комментирует ситуацию. Она не дает интервью и, появляясь на публике, никаким образом не выдает эмоций.

Напомним, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. Отметим, что сама артистка занята работой. Позже в незнакомке узнали киевлянку Яну Беляеву. Ани в это время летает с одного музыкального фестиваля на другой, а также гастролирует с собственным грандиозным шоу.