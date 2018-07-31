Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака

Актриса Полина Максимова кардинально преобразила внешность для съемок нового сериала "257 причин, чтобы жить". Многосерийная картина расскажет о том, какой ценой девушке дается борьба с онкологией.



Актриса, которая зарекомендовала себя в комедийном амплуа, воплотит на экране образ девушки, борющуюся с раком. Для съемок в сериале Полине пришлось на время избавиться от своих белокурых локонов.

По сюжету сериала, главной героине в исполнении Максимовой удалось победить рак, однако от девушки все равно отвернулись самые близкие люди. После этого ей предстоит найти новый смысл жизни.

Перед началом съемок актриса рассказала, чем ее так привлекла роль в проекте, передает цифровой журнал Tricolor TV. "Меня захватил сценарий с самой первой строчки, я сразу поняла, что эта роль – моя. Давно не читала таких прекрасных изложений. Настолько круто все написано", – заявила она.

По словам Полины, ее героиня — очень цельный человек. Персонаж Максимовой стоит в центре наивной, трогательной и жизнеутверждающей истории про любовь и надежду.

"Когда человек во что-то верит, это обязательно случается. Важная и нужная тема в наше время", – разоткровенничалась звезда. Помимо Максимовой в актерский состав сериала вошли: Анна Невская, Роман Маякин, Сергей Годин и многие другие мэтры телеэкрана.

Публикация от Polina Maximova (@polinamax) 12 Июл 2018 в 4:23 PDT

Создатели сериала, в свою очередь, сообщили, что "257 причин, чтобы жить" будет следовать основному правилу: удерживать тонкий баланс между драмой и комедией. На данный момент дата выхода нового сериала с Полиной Максимовой не объявлена.