Как чувствует себя онкобольной Кобзон после удаления мочевого пузыря

Вся страна молится о здоровье народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. В сентябре ему исполнится 81 год – возраст солидный. Но певец переживал и более серьезные проблемы со здоровьем, нежели сегодняшние. Поэтому верит, что снова сможет выйти на сцену.

Мало кто знает, что артисту несколько лет назад удалили мочевой пузырь, и вот это было для него серьезным испытанием. "Врачи говорили, что мне оставалось две недели жизни, – рассказывал артист Dni.Ru накануне 80-летия. – В Москве тогда собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. И только единственный хирург в мире Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу".

Врач-уролог объяснил Dni.Ru, почему было решено удалять Кобзону мочевой пузырь. "Однозначным показанием к операции является раковая опухоль, начиная со второй стадии, – пояснил специалист. – Обычно так ведет себя папиллярный рак, при котором показано полное удаление органа. Такое вмешательство называется радикальной цистэктомией. Она обязательно сопровождается реконструкцией органа любым возможным способом".

Но удаление мочевого пузыря, как сообщил уролог, чревато возникновением многих проблем – пропадает эректильная функция, снижается функция печени, повышается содержание кислоты в крови. Но самое страшное – онкологические процессы могут не исчезнуть. Именно это и произошло с Кобзоном.

"Я еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибер-нож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее, и она выходит естественным путем, – рассказывал Dni.Ru артист в откровенной беседе. – А сегодня и у нас в стране есть выдающиеся хирурги, трансплантологи, о которых непременно нужно писать".

Накануне, напомним, Лев Лещенко рассказал журналистам о состоянии Иосифа Кобзона: "Он чувствует себя абсолютно нормально, он в больнице. Проходит обычное лечение по поводу его заболевания. Пишут, что он в коме, – все это ерунда. Сегодня разговаривал с женой, она сказала, что все в порядке, нет никакой вентиляции легких, и все это вранье. Он в сознании".