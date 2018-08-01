Как чувствует себя онкобольной Кобзон после удаления мочевого пузыря

Эксклюзив Интервью Причина спешного отъезда Пугачевой в Европу Басков пришел к Богу после страшной болезни Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Среда 1 августа
Лента новостей
19:01
Пьющего в самолете пассажира оставили в аэропорту
18:40
Медики раскрыли страшную опасность футбола для женщин
18:38
Известный боксер плюнул в лицо подхалиму Порошенко
18:20
В программу Собянина войдут планы развития 146 районов Москвы
17:59
В жутком ДТП под Москвой погиб пешеход
17:10
Украина ищет союзников в Европе для борьбы с Россией
16:59
Лучший финт в карьере: Смолов исчез после автокатастрофы
16:42
В Москве построят 135 километров линий метро
16:28
В "Булгаковском доме" забили тревогу из-за похищения "сотрудника"
16:13
Когда секс становится врагом
16:03
Разбомбивший Донбасс Порошенко требует деньги у России
15:58
Как живет расставшаяся с волосами из-за рака звезда ТНТ
15:29
Рассеянному Смолову простили ДТП в Краснодаре
14:56
Замок из "Игры престолов" продают по дешевке
14:55
Житель Калининграда на котенке тренировался в стрельбе
14:55
Турчак: Совет по развитию цифровой экономики поможет регионам
14:38
Долина "поплыла" от предательства мужа
14:32
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
14:28
Строительство тоннеля между "Лефортово" и "Авиамоторной" завершено
14:25
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
13:50
Британский министр взял в помощницы элитную проститутку
13:49
Москвичей перепугали стихийными бедствиями из-за жары
13:35
Расстреляли на месте: жуткая смерть россиян в Африке
13:30
Жена публично опустила Андрея Малахова
13:21
Сестры-москвички повторили жестокое убийство насильника Хачатуряна
13:09
Шкурку прочь: Слепакову отрезали крайнюю плоть
13:01
Федор Смолов разбился в ДТП
12:34
Суд приговорил к "двадцатке" обнаглевшего Тимати
12:28
Королева рассказала о свадьбе Билана
12:22
Любовник-алкаш заставил участницу "Дома-2" зарабатывать на выпивку стриптизом
12:09
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
12:09
"Собянинские льготы" начали действовать в электричках
11:46
Уткин: Российский футбол хуже порно
11:46
Голливудская звезда боевиков подарила дублеру роскошный внедорожник
11:10
"Наверное, выгоню мужа": неожиданное заявление беременной Хилькевич
11:10
Сексуальная красотка поразила светящейся грудью (видео)
11:01
"Мой пластический хирург перестарался": признание Юлии Меньшовой
10:52
Вооруженный хулиган обстрелял мужчину и убежал
10:41
Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак
10:30
Трамп начал огораживать США стеной после встречи с Путиным
10:28
Названы вызывающие рак привычки
10:13
В центре Москвы столкнулись 7 авто (видео)
09:46
Россиян обрадовали новым налогом
09:31
Уехавшие на заработки бурятки попали в сексуальное рабство
09:30
Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян
09:07
Тысячи жертв: аномальная жара истребляет человечество
08:47
Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе
08:32
Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео
08:23
Золотая дорога: в России решили переплюнуть Крымский мост
08:06
Гороскоп здоровья на август 2018 года
07:56
Украина роет себе яму
21:57
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
21:52
После страшного пожара в Греции Киркоров показал третьего ребенка
21:38
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
21:16
Любовный гороскоп на август
21:10
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
21:08
Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного
20:52
В страшном пожаре под Тюменью погибли три человека
20:45
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
20:38
"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
20:33
Ани Лорак предупреждали об изменах мужа
20:25
Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
20:17
"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок
20:11
На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
20:06
На Урале школьник случайно поджег 6‐летнюю девочку на шашлыках
19:56
Ограбили и убили: подробности расправы над россиянами в Африке
19:27
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
19:18
Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка
18:41
В ДНР заявили о вхождении в состав России
18:41
Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова
18:33
В Африке убили троих российских журналистов
18:30
13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком
18:20
Застрявшего на горе российского альпиниста спасли в Пакистане
18:06
Золотая молодежь: почему сестры-убийцы прикидываются жертвами и лгут
17:44
Каким женщинам достаются "принцы"
17:36
"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун
17:30
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
17:24
Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда
17:22
Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций
16:55
"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
16:54
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
16:37
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской
16:22
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:11
Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть
16:06
Как сохранить чувства в браке на долгие годы
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:39
"Организм ослаб": сестра рассказала об онкобольном Кобзоне
15:38
48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Самые сексуальные наряды "Жары"
15:20
Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
15:02
Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:47
Меган Маркл уличили в странностях
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Шоу-бизнес

Как чувствует себя онкобольной Кобзон после удаления мочевого пузыря

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вся страна молится о здоровье народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. В сентябре ему исполнится 81 год – возраст солидный. Но певец переживал и более серьезные проблемы со здоровьем, нежели сегодняшние. Поэтому верит, что снова сможет выйти на сцену.

Продолжение: "Вызывающее поведение!": в МВД шокированы выходкой схлопотавшего судимость Тимати
прочитано 12917 раз

Мало кто знает, что артисту несколько лет назад удалили мочевой пузырь, и вот это было для него серьезным испытанием. "Врачи говорили, что мне оставалось две недели жизни, – рассказывал артист Dni.Ru накануне 80-летия. – В Москве тогда собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. И только единственный хирург в мире Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу".

ПО ТЕМЕ

Кобзон оправдался за лечение от рака за границей

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Врач-уролог объяснил Dni.Ru, почему было решено удалять Кобзону мочевой пузырь. "Однозначным показанием к операции является раковая опухоль, начиная со второй стадии, – пояснил специалист. – Обычно так ведет себя папиллярный рак, при котором показано полное удаление органа. Такое вмешательство называется радикальной цистэктомией. Она обязательно сопровождается реконструкцией органа любым возможным способом".

Но удаление мочевого пузыря, как сообщил уролог, чревато возникновением многих проблем – пропадает эректильная функция, снижается функция печени, повышается содержание кислоты в крови. Но самое страшное – онкологические процессы могут не исчезнуть. Именно это и произошло с Кобзоном.

"Я еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибер-нож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее, и она выходит естественным путем, – рассказывал Dni.Ru артист в откровенной беседе. – А сегодня и у нас в стране есть выдающиеся хирурги, трансплантологи, о которых непременно нужно писать".

Накануне, напомним, Лев Лещенко рассказал журналистам о состоянии Иосифа Кобзона: "Он чувствует себя абсолютно нормально, он в больнице. Проходит обычное лечение по поводу его заболевания. Пишут, что он в коме, – все это ерунда. Сегодня разговаривал с женой, она сказала, что все в порядке, нет никакой вентиляции легких, и все это вранье. Он в сознании". 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Иван Губкин1 августа 2018, 14:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кобзон по именам назвал больных раком звезд

567

комментарии

Политика

Разбомбивший Донбасс Порошенко требует деньги у России
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
Трамп начал огораживать США стеной после встречи с Путиным
В ДНР заявили о вхождении в состав России

Шоу-бизнес

После обручения с беременной Тодоренко Топалов заговорил о проблемах
Мила Кунис рассказала о пытках с Эштоном Катчером
49-летняя Лопес прогулялась по Нью-Йорку без штанов
Родившая Ирина Шейк вывалила грудь на пляже

Проишествия

Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры хвалились откровенными снимками в Сети
Расстреляли на месте: жуткая смерть россиян в Африке
Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"

Lifestyle

Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе

Она выступила с важным заявлением
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак

По слухам, артистка давно знает о неподобающем поведении супруга
Авто

Лучший финт в карьере: Смолов исчез после автокатастрофы

Футболиста могут лишить водительских прав
Шоу-бизнес

Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой

В Сети прокомментировали инцидент

Гороскоп

Гороскоп здоровья на август 2018 года
Любовный гороскоп на август
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина

Фоторепортажи

Самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru