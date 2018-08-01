"Вызывающее поведение!": в МВД шокированы выходкой схлопотавшего судимость Тимати

Тверской районный суд города Москвы вынес приговор рэперу Тимати по делу о нарушении общественного порядка в ночь с 20 на 21 июня, инициированному членом Общественного совета столичного Главка МВД Александром Хаминским. Dni.Ru удалось связаться с заявителем.



"Решение суда о привлечении гражданина Юнусова к административной ответственности по ст. 20.2.2 КоАП РФ является не только справедливым, но и очень показательным, – считает Хаминский. – Ряд представителей отечественного шоу-бизнеса считается "неприкасаемым", однако на этом примере мы увидели, что перед законом все равны".

"Правда, поведение самого Тимати как в ходе разбирательства, так и непосредственно в рамках судебного заседания кроме как вызывающим назвать не могу, – продолжает Хаминский. – Видимо, его адвокату и пиарщику не хватило умения убедить клиента в том, что помимо правовых есть еще и чисто имиджевые аспекты, которые нельзя сбрасывать со счетов. Тимур же всеми своими заявлениями в СМИ и социальных сетях транслировал одну главную мысль: "Мне плевать на окружающих". Что ж, оставим это на его совести. Однако прискорбно, что подобная позиция становится примером и для тех молодых граждан, для которых рэпер является кумиром. Социальная ответственность – это уже материя за рамками правового поля".

"Что касается непосредственно наказания, назначенного Тверским судом, то здесь вопрос не в том, является сумма штрафа в 20 тысяч рублей для Тимати ощутимой или нет. Есть приговор – и это главное. Это отметка о судимости, навсегда сохраняющаяся в анкетных данных человека, так как он был привлечен к ответственности. Неважно, оформляешь ли ты потом визу или баллотируешься в депутаты. С пусть и погашенной, но судимостью всегда возникают те или иные сложности".

Напомним, что в ночь на 21 июня рэпер вместе с Егором Кридом устроил импровизированное выступление на Большой Дмитровке. Артисты забрались на крышу машины и исполняли песни. Их признали виновными в административном правонарушении по статье "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".