"Разорвал в клочья": Меладзе о ссоре с Джанабаевой и детях

Валерий Меладзе дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал, как извиняется перед женой, певицей Альбиной Джанабаевой, и почему его "разорвал в клочья" сын Константин.

Валерий Меладзе признался, что крайне редко ругается с Альбиной Джанабаевой. "Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается", – отметил певец. Для артиста эталонными являются отношения его родителей Шоты Константиновича и Нелли Акакиевны.

Артист рассказал о том, как заглаживает вину перед супругой. "Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение – цветы. Ей нравятся самые простые – васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный", – сообщил Меладзе.

Альбина Джанабаева подарила Валерию двух сыновей – Константина и Луку. Младшему сейчас четыре года. "Он схватывает все на лету. Мы ему читаем много. Он спортом занимается, на гимнастику, плавание ходит. И, конечно, носится с утра до вечера. Делай я столько движений, был бы комком мышц", – сказал Валерий.

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 31 Дек 2017 в 3:28 PST

Старший Константин, по словам артиста, "умница". Он знает английский и испанский языки, по своему мышлению он "технарь". "Хорошо разбирается в химии, физике, любит спорт, занимается гольфом, плаванием. Недавно тренажер специальный купил, чтобы делать растяжку. Работает парень над собой ", – удовлетворенно заключил певец.

Валерий рассказал, как сын обставил его в бассейне. "Я сам пловец и хорошо плаваю, но недавно Костя меня просто разорвал в клочья в бассейне, так легко обогнал", – цитирует Валерия Меладзе "Теленеделя". Певец старается показать сыновьям пример, каким должен быть мужчина.

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 25 Дек 2017 в 7:05 PST

Разумеется, с дочерьми – Ингой, Софьей и Ариной – он ведет себя иначе. "Девочек я в основном балую. Так получилось, в первую очередь благодаря их маме, конечно, что дочки хорошо воспитаны. Умницы, трудяги, ответственно относятся к учебе, к работе. У них все на своих местах, они знают, где и как себя вести", – рассказал артист.

Меладзе отметил, что они близки и много разговаривают о вещах, связанных с учебой и работой, правильным отношении к жизни. "Мы близко общаемся, я нуждаюсь в этом, и, к счастью, они нуждаются во мне", – признался артист.