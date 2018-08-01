49-летняя Лопес прогулялась по Нью-Йорку без штанов

Поп-дива Дженнифер Лопес решилась на эксперимент. Она выбрала очень смелый наряд для похода на работу.

Красотка Джей Ло только вернулась из отпуска и уже приступила к созданию новых хитов. Ранним утром папарацци заметили звезду на нью-йоркской улице. Певица ждала автомобиль, чтобы отправиться по делам.

Через несколько часов снимки Дженнифер попали в Сеть. Поклонники обратили внимание на странный аутфит артистки. На ней была белая удлиненная рубашка, джинсовые ботфорты Versace, а в руке – крокодиловая Birkin. Примечательно, что штаны или шорты Лопес решила не надевать.

Публикация от Jennifer Lynn Lopez�� (@fansjlovnzla) 31 Июл 2018 в 10:53 PDT

Отметим, что благодаря своим прекрасным внешним данным 49-летняя звезда может позволить себе такие наряды. По слухам, Джей Ло дни и ночи проводит в спортивном зале. Сама исполнительница уверяет, что секрет ее идеального тела заключается в правильном сочетании регулярных кардио– и силовых нагрузок в комбинации с йогой и медитацией.

Добавим, что недавно Дженнифер взбудоражила пользователей Сети фотографией с пляжной вечеринки в честь дня рождения. В кадре звезда позирует в компании друзей и родственников. Лопес облачена в крошечное черное бикини.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Июл 2018 в 5:06 PDT

Физическая форма Дженнифер привела в восторг поклонников и подписчиков. Они отметили, что так выглядеть в 49 лет – большой труд. "Всем бы так выглядеть", – написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь 18-летие", – пошутил другой. "Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс и иметь такую красивую кожу?!" – спросила поклонница.