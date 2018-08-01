Еле ходит: изведенный женой Джигарханян появился на людях

В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна 1 августа собралась труппа, чтобы обсудить планы на новый сезон. Пришел на важное мероприятие и сам художественный руководитель.

Все ждали Джигарханяна, даже зная о его неважном самочувствии. 82-летний Армен Борисович появился в зале, когда все уже были в сборе.

Актеры встретили руководителя аплодисментами. Худрук шел медленно, еле-еле, опираясь на руку сопровождавшего его помощника. Соответствующая видеозапись размещена на странице театра в Instagram. "Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23-й сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош", - гласит подпись к ролику в соцсети.

Напомним, что не так давно актер проходил курс реабилитационного лечения в санатории. Здоровье знаменитости стало ухудшаться в связи со скандальным расставанием с молодой женой – пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Эта семейная драма извела артиста как морально, так и физически.

Публикация от МДТ п/р Армена Джигарханяна (@teatrd) 1 Авг 2018 в 4:40 PDT

Супруга Джигарханяна обвиняется по статье "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ".