Хмельницкая кричит из-за смерти режиссера Брусникина

Актриса Алена Хмельницкая оказалась буквально разбита смертью 60-летнего театрального режиссера Дмитрия Брусникина. На своей странице в Instagram она не стала сдерживать эмоций по поводу утраты.

Алена Хмельницкая очень лично восприняла смерть своего коллеги по театральному цеху. "Дима, дорогой, как же это? Почему так рано, Господи? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не стала она сдерживать эмоций на своей странице в Instagram.

"Мы поговорили по телефону в конце марта , я очень хотела посоветоваться по поводу пьесы , спросила , а может получится , Димочка , тебе самому поставить , так хочется снова вместе поработать ... договорились встретиться , но... Не успели", – рассказала актриса. Алена Хмельницкая добавила, что Дмитрий Брусникин всегда был занят и полон новых планов.

"Было огромным счастьем работать вместе! Спасибо за "Самую красивую", когда Дима был режиссером , за то , что я впервые почувствовала уверенность в своих силах, в профессии ...И за другие работы, где мы были в кадре партнерами . Спасибо за твое отношение к делу, за свободу творчества , за твоих учеников , за общение!", – обратилась она к ушедшему режиссеру.

Публикация от alxmel (@alxmel) 9 Авг 2018 в 12:34 PDT

Актриса выразила свои соболезнования не только родным и близким режиссера Брусникина, но и студентам, которые у него обучались. Она подчеркнула, что молодые актеры должны быть счастливы, что им повезло встретить такого педагога. Подписчики Алены Хмельницкой поддержали очень эмоциональные и трогательные слова актрисы.

Напомним, 9 августа стало известно о смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина в возрасте 60 лет. Причины смерти артиста пока не называются.

Дмитрий Брусникин был художественным руководителем московского театра "Практика". Телезрители запомнят его по ролям в сериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского".

