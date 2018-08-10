Российский актер тратит все деньги на спасение парализованного сына

Звезда сериалов "След" и "Физрук" Евгений Кулаков с супругой Ольгой воспитывают 14-летнего сына Илью. У мальчика с рождения ДЦП, а не так давно у него диагностировали аутизм. Родители не сдаются и прилагают все усилия, чтобы облегчить его состояние.

Сын Илья появился у Евгения и Ольги Кулаковых в 2004 году. Он родился с ДЦП, а вот аутизм обнаружили не сразу. Вначале медики решили, что у мальчика психоз, и прописали ему нейролептики, в результате чего он лишился зачатков речи. Чтобы заботиться о сыне, Ольга ушла из театра и полностью посвятила себя мальчику. Она добилась определенных успехов – Илья сам одевается, ест и ходит в туалет. "Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения", – отметил актер.

Кулаков тратит бешеные суммы на реабилитацию сына. Так, недавно вся семья отдыхала в специализированном лагере в Сочи – двухнедельное проживание с питанием и переездом обошлось в 600 тысяч рублей, сообщает StarHit. Кулаков отметил позитивные изменения в состоянии мальчика. "Ребенок вернулся другим. Такие развивающие программы, безусловно, эффективны, но потяну ли дальше? Ведь нужно еще закончить ремонт", – сообщил Кулаков.

Публикация от Евгений Кулаков и Ольга Бужор (@culacoff) 3 Июл 2018 в 12:31 PDT

Год назад семья купила квартиру в Москве в ипотеку сроком на 25 лет. Однако до сих пор Кулаковы туда не въехали. "Продали нашу маленькую квартирку на четвертом этаже в доме без лифта и осознанно впряглись в кабалу. А что делать? Сняли поблизости жилье в надежде поскорее закончить ремонт и переехать", – рассказал актер. Трехкомнатные апартаменты Кулаковы приобрели, когда узнали, что скоро у них появится второй ребенок.

Сейчас у Кулаковых подрастает дочь Ника. Отметим, что девочка абсолютно здорова. "Я снимаюсь в кино, играю в антрепризном спектакле с Ириной Муравьевой, но деньги буквально тают", – признался Евгений Кулаков.