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После решения о сносе "Дома-2" Бузову отправили в психушку

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Художник Никас Сафронов крайне негативно высказался об Ольге Бузовой. Он назвал ее некрасивой и признался, что она вызывает отвращение.
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Никас Сафронов рассказал, что несколько раз пересекался с Ольгой Бузовой на разных программах. "Она ведет себя вызывающе", – заявил прославленный художник. Сафронову не понравилось, когда поющая ведущая без лишней скромности назвала себя гением. По мнению Никаса, таковым себя может назвать Сальвадор Дали.

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А еще Сафронова возмутили слова Бузовой о том, что все живут в ее эпоху. "Кто она такая вообще? Это поп-корм. Да, мы живем при поп-корме: мы смотрим фильм, едим и забываем..." – привел сравнение Никас.

Художник признался, что Ольга вызывает у него отвращение. "Она человек-то некрасивый, понимаете? У нее какая-то есть отрицательность", – объяснил Сафронов. Он высказал сомнение в том, что у Бузовой 15 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. "Чушь собачья!" – отмахнулся Сафронов.

"Я бы ничего о ней не сказал. Наверное, она неплохой человек, может, это эпатаж. Но эпатаж эпатажу рознь, понимаете? Когда человек говорит такое, его сажают в сумасшедший дом", – заключил Никас Сафронов в интервью Пятому каналу.

Художник убежден, что поклонники скандально известного реалити-шоу "Дом-2", рожденные в 90-х, невоспитанные. Кстати, 26 июля стало известно, что съемочную площадку телепроекта снесут. На этом месте пройдет дорога из деревни Саларьево в район Марьино. Начать строительство предполагается в этом году, а закончить – в 2021-м. Новая трасса необходима, чтобы улучшить транспортное обслуживание жилых кварталов.

Автор: Наталья Аряева10 августа 2018, 11:47
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