Мама Тимати жестко осадила Анастасию Решетову

Анастасия Решетова добилась успеха только благодаря достижениям Тимати. Мать рэпера раскрыла истинное отношение к возлюбленной артиста.

Симона Юнусова и Анастасия Решетова так и не нашли общий язык. Это стало ясно из комментария, оставленного матерью Тимати под очередным фото модели в Instagram.

Догадки интернет-пользователей о непростых отношениях Юнусовой с возлюбленной ее сына подтвердились, когда мать рэпера и владельца музыкального лейбла BlackStar поставила лайк под комментарием хейтера модели. Тот заявил, что сама Анастасия ничего не добилась, а ее успех связан только с достижениями Тимати.

Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором задала подписчикам вопрос о самооценке. Комментаторы принялись обсуждать, связано ли то, как Анастасия воспринимает себя, с ее реальными достижениями. Один из подписчиков отметил, что в действительности Решетовой практически нечем гордиться. Под этим комментарием и отметилась Юнусова.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 9 Авг 2018 в 4:46 PDT

Пользователи обратили внимание на реакцию матери музыканта и вспомнили, что раньше она даже пыталась защищать девушку от нападок. В частности, после скандала, разразившегося на "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Тогда Ксения Собчак, которая вела церемонию, нелицеприятно отозвалась о красотке, умудрившись приплести и мать Тимати.

"Смотрю на такую женщину, понимаете... Я думаю: "Господи! Бедная Симона Яковлевна! Что же она должна чувствовать?!" Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!" – заявила Собчак.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 6 Авг 2018 в 12:56 PDT

Инцидент обсуждал весь Рунет, а Юнусова несколько раз пыталась заступиться за возлюбленную сына. Пользователи этим фактом были немало удивлены, пишет Woman.ru.