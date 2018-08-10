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Пышка из "Дома-2" одобрила проституцию

Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Одна из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2" Саша Черно пересмотрела взгляды на жизнь. Звезда телестройки теперь с сочувствием относится к дамам, торгующим своим телом.

Продолжение: Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
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Саша всегда с осуждением относилась к эскортницам. Она часто нелестно выражалась в сторону участниц "Дома-2", которые так или иначе были связаны с древнейшей профессией. Но после того, как ее подругой стала Настя Кочервей, все изменилось.

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"Последнее время очень часто спрашиваете меня, почему я перестала засаживать шб, ведь на проекте их стало еще больше... вы знаете, с появлением на проекте Насти Кочервей, моя жизнь прежней больше не станет. Я настолько прочувствовала ее глубину... Поняла, что эти девчонки глубоко несчастны. Просто так никогда бы никто не пошел туда работать, мы не знаем, что нас ждет в будущем. С какими ситуациями мы с вами столкнемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Черно в своем микроблоге.

Она добавила, что не одобряет такой выбор, так как для женщины главное – честь и достоинство. "Но для себя решила, что осуждать больше никогда не буду. Как говорится "не суди, да не судимым будешь" 💭🧐", – резюмировала звезда "Дома-2".

Отметим, что большинство интернет-обывателей не согласились с доводами Саши. По словам комментаторов, необязательно выходить на панель, если у тебя материальные трудности. Есть много других способов заработать вреда для репутации и здоровья.

"Критика) почему она выбрала такую позицию? Да просто ее внешние параметры не позволяют ей быть ****...что еще остается делать ? Занимать позицию правильной) не известно что было бы с ней, если бы она была стройной девушкой )", "Жалеть ****? Ну и написала .,. Видимо сама бы не против", "Да уж лучше без крыши над головой сидеть чем работать****,)Чтобы не случилось есть другие выходы тяжелые,но терять свою честь ради этого не стоит", "А зачем когда нужны деньги, сразу надо идти проституткой работать, что другой работы нет?!?! Полно работы, просто легче раздвинуть ляшки", – написали пользователи Сети.

Автор: Руслана Алексеева10 августа 2018, 13:42
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