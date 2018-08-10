Россияне в ужасе от вида Андреевой на Первом канале

Екатерина Андреева появилась в эфире в черном костюме и красной блузке. Казалось бы, беспроигрышное сочетание, однако зрители пришли в ужас.

О модном провале и неудачной работе оператора стало известно, когда в Сети появились изображения Екатерины Андреевой, сделанные с того эфира. "Неужели стилисты Первого канала не могу подобрать хорошо сидящий костюм?!?😭 Пиджак сидит чудовищно, а уж в полный рост ... обувь....😱😱😱😱Андреева – звезда!! На нее смотрит вся страна каждый день! Ну сделайте из нее еще и икону стиля (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась в комментариях к фото ошеломленная зрительница.

Подписчики поддержали ее. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Екатерине категорически не идет та одежда, в которой она ведет информационную передачу на Первом канале. "Это и правда жуть жуткая!", "Не красиво вообще", "Женщина роскошная, а одевают ее ужасно. Причем, практически всегда. Блузки никогда не сочетаются с пиджаками, которые или малы или мешковаты. Отвратительные стилисты на 1– ом канале!", "Тренировочные штаны и босоножки уборщицы студии тети Клавы", – прокомментировали ужаснувшиеся пользователи Сети.

Многие фанаты Андреевой обругали оператора: мол, "изуродовал" привлекательную телеведущую. "В студии операторы, которые должны понимать, как в кадре будет ведущая. Есть шанс , что в реале все оч красиво, но мы видим – кашмар", "мдааааа... оператор постарался, ниче не скажешь((", "Надеюсь оператора после этого уволят(", – осудили телевизионного работника расстроенные фанаты.

А кто-то и вовсе высказал мысль, что Екатерине Андреевой пора на покой: "Согласна катастрофа и дело не в том как сидит Одежда... дело в том как долго будет сидеть на тв прекрасная Андреева... столько молодых на очереди... дайте дорогу 🙏🏻", "долго сидела... пора и честь знать. Возраст ... пора на пенсию".