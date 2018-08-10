Васильев разнес кулек на груди Бородиной

Эксклюзив Интервью Скандальные откровения подруги Степаненко "У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Пятница 10 августа
Лента новостей
15:59
Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео
15:19
"ЕР" обсудит предложения по настройке пенсионной системы
14:59
В Тунисе арестовали подозреваемую в терроризме женщину
14:52
Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян
14:30
Грабящий ювелирный магазин муравей попал на видео
14:20
В московском парке нашли чемодан с трупом
14:00
В Москве объявлена "желтая угроза"
13:50
В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка
13:39
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
13:20
Ребенок выжил после падения с балкона в Тюмени
12:58
Подлое убийство медсестры в Донбассе довело Украину до экстаза
12:53
В Ростове маршрутка столкнулась с внедорожником и протаранила забор
12:39
В Нижнем Новгороде журналиста убили после спора о политике
12:26
Порошенко в ужасе от решения Путина
12:19
Житель Ижевска украл из суда доказательства своей вины
12:07
В центре Архангельска медведь напал на любопытного прохожего
11:54
Пенсионер убил жену при попытке избавить от тяги к спиртному
11:44
Горящую в Карелии церковь XVIII века сняли на видео
11:32
Известную актрису затравили за фото в бикини
11:12
Мошенницы обобрали доверчивую пенсионерку на 113 тысяч
11:02
Цымбалюк-Романовская показала новое фото больной раком матери
10:57
При пожаре под Волгоградом погибла 75-летняя пенсионерка
10:40
Пенсионерам запретят продавать квартиры
10:32
В Нижнем Тагиле сожгли две машины
10:30
Главные события Москвы
10:24
Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
10:13
В Омске КамАЗ врезался в жилой дом
10:11
Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко
10:09
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
09:47
Эффект бумеранга: антироссийские санкции ударят по экономике США
09:45
Автобус с пассажирами врезался в грузовик
09:43
Над рублем сгустились тучи
09:36
Туристку из России нашли мертвой в отеле Кипра
09:27
Под Тверью скорая три часа ехала к пациентке с инсультом
09:20
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Башкирии
09:06
Официальное решение: "Дом-2" приказали снести
09:00
Как убивают российские дороги
08:57
Российский актер тратит все деньги на спасение парализованного сына
08:39
В движении поездов в Москве произошел сбой
08:34
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
08:26
Хмельницкая кричит из-за смерти режиссера Брусникина
08:00
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
07:58
При пожаре в Москве погибли два человека
22:01
Путин отомстит Трампу за рухнувший рубль
22:01
На матерщинника Киркорова напали из-за дорогих цветастых штанов
21:48
Любовница приехала проститься со скончавшимся от сердечного приступа Фоменко
21:40
Загорелый Виторган не сводит глаз со "своих девочек"
21:26
Лазарев потрясен смертью режиссера Брусникина
21:24
В Москве автобус сбил пешехода
20:51
Прищученный Согомонян с пеной у рта бьется в припадке
20:28
Степаненко пощадила изменщика Петросяна
20:22
"Стала счастливее": Цымбалюк-Романовская о сладкой жизни без Джигарханяна
19:52
Семчев оплатил экспертизу-ДНК любовникам своей пассии
19:51
Режиссер Дмитрий Брусникин умер в возрасте 60 лет
19:29
Гигантский лось шокировал водителей (видео)
19:17
Гафт не может говорить после удара
18:59
Любовница обратилась к публике после позорного видео с мужем Ани Лорак
18:50
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
18:43
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого
17:56
Названы дата и место прощания с Тамарой Дегтяревой
17:44
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
17:25
После секс-скандала с сыном олигарха российскую модель обвиняют в совращении подростка
17:14
За гибель девятилетней девочки накажут соцработника
17:03
Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой
17:02
Разъяренный россиянин 10 раз ударил ножом жену
16:33
Что случилось с истощенной актрисой Симдянкиной
16:24
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
16:00
Тает на глазах: разводящаяся с Питтом Джоли исхудала до 45 килограммов
15:55
Федора Смолова жестко наказали за ДТП на элитном авто
15:55
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
15:41
Что утвердила "Единая Россия" в весеннюю сессию в здравоохранении
15:22
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
15:11
Актриса Тамара Дегтярева умерла после долгой борьбы с болезнью
15:01
Меланья Трамп явилась на прием в поношенном платье
14:49
Новая экономика: государство поможет заработать на старость
14:43
Звезда "Блестящих" прогнала мужа по просьбе сыновей
14:40
Как бывший муж Бузовой борется с раком
14:34
Инспекторы-взяточники перешли на "безнал"
14:29
Больной раком Успенский потерял сознание на глазах жены
14:22
В Петербурге похитили бизнесмена из-за 15 тысяч рублей
14:10
На пляже в Подмосковье сгорел бар
13:55
Подтверждена страшная опасность мобильных телефонов
13:54
Пореченков оставил жену с тремя детьми
13:46
Пышка из "Дома-2" навязала жениху-дистрофику свою фамилию
13:44
В Таиланде монаха приговорили к 114 годам тюрьмы
13:21
Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" связали тоннелями
13:19
В Башкирии после дождя рухнула стена общежития
13:17
Федор Смолов перешел в "Локомотив"
13:14
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
13:10
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
13:08
Пенсионер на Priora сбил девушку – лейтенанта полиции
12:49
Фонду помощи тяжелобольным грозит закрытие
12:48
На уральском заводе рабочего насмерть придавило балкой
12:42
Из окна многоэтажки в Тюмени выпал ребенок
12:37
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
12:32
Жванецкий жестко отреагировал на печальный диагноз Хазанова
12:31
Как интернет-магазины экономят ваши деньги
12:29
При ремонте больницы под Омском покалечился рабочий
12:23
В перевернувшейся машине с пьяным водителем погиб ребенок
12:10
Члены "банды ГТА" умрут в тюрьме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Шоу-бизнес

Васильев разнес кулек на груди Бородиной

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Стилист и историк моды Александр Васильев указал на недочеты в образе телеведущей Ксении Бородиной. Звезда выбрала неудачный наряд.
прочитано 2075 раз

Васильеву попалось на глаза фото с красной дорожки музыкального фестиваля "Жара", который недавно завершился в Баку. На нем 35-летняя Бородина позирует в изумрудном платье-бюстье из атласа от Diana Gazaryan.

ПО ТЕМЕ

Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху

Загорелая Барановская показала свои помидоры

Навка в купальнике показала округлившийся живот

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Стилист в пух и прах разнес образ Ксении. Александр отметил, что насыщенный цвет отлично сочетается с загорелой кожей звезды, однако крой одеяния оставляет желать лучшего.

"Я приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки, которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестик тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна на зимнем празднике под крики гостей: "Елочка, гори!" – цитирует историка моды журнал "7Дней".

Примечательно, что Васильев раскритиковал не только Бородину. Особое недовольство стилиста вызвал аксессуар Татьяны Навки и платье, прибавившее фигуристке килограммов, которых на самом деле нет. Александр Васильев отметил, что модная нынче поясная сумка не идет никому.

"Те, кто ее носят, будто опасаются ограбления – боятся, что у них отнимут все сбережения. В 1990-е годы эти сумочки носили те, кто торговал на рынке. А сейчас их производят известные бренды, и стоят они очень дорого", – высказался Васильев.

Добавим, что модельер был в восторге от модного "лука" телеведущей Юлии Барановской. Васильев рассказал, что звезда схитрила – она взяла с собой в Баку стилиста. Александр отметил, что наряды Юлии "более компактные" и сидят безупречно: "Лучшее декольте фестиваля!"

Автор: Руслана Алексеева10 августа 2018, 14:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

567

комментарии

Политика

"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
США одним махом убили все старания Путина
Россия взвыла от новых санкций США

Шоу-бизнес

Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление
Васильев разнес кулек на груди Бородиной
Россияне в ужасе от вида Андреевой на Первом канале

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко

Сергей Жорин прокомментировал ситуацию
Шоу-бизнес

Мама Тимати жестко осадила Анастасию Решетову

Модель добилась успеха только благодаря достижениям известного рэпера
Шоу-бизнес

Обезображенного певца не узнали в онкоцентре

Артист до последнего пытался совладать с болезнью
Шоу-бизнес

Успенская об обиженном Киркорове: Ведет себя как баба

До недавнего времени артисты были близкими друзьями

Гороскоп

Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года

Фоторепортажи

Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару

Спорт

Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru