"Невеста в пляжном костюме": Бледанс обрела женское счастье

Видимо, еще один брак Эвелины Бледанс не за горами. Звезда получила свадебный букет.

Эвелина вместе с сыном Семеном проводит выходные в загородном отеле в Подмосковье. Прогуливаясь по территории комплекса, звезда забрела на чужую свадьбу. Она познакомилась с молодоженами и отлично провела время.

На следующий день невеста нашла Бледанс загорающей у бассейна в купальнике и отдала ей букет белоснежных калл. Об этом звезда рассказала в своем микроблоге. Она даже опубликовала коротенькое видео, на котором ей вручают цветы.

"Ну вот букет невесты меня нашел ))) Вчерашняя невеста принесла мне букет, рассказав, что на их свадьбе все были замужние, и я выбранный всеми кандидат на этот букет. Как приятно, когда тебя любят и желают счастья абсолютно посторонние люди🌞🌞🌞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость под видео.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 9 Авг 2018 в 5:56 PDT

Эвелина с радостью приняла букет, от всей души поблагодарила девушку и предложила сделать несколько совместных фото. Поклонники отметили в комментариях, что цветы – это хороший знак, символ женского счастья, поэтому вскоре Бледанс ожидает новый роман и пора готовится к свадьбе. "Букет есть, наряд есть, завтра жениха приведут в плавках с бабочкой. 🌺", "Правда купальник белый в тему! Невеста в пляжном костюме. Особенно, когда это красиво и очень идет!!!", "Все, Эвелина, готовьтесь к встрече с судьбой!!!😉Все неспроста!😉Искренне желаю Вам женского счастья!Вы-супер!!!👍👍👍", – писали интернет-обыватели.

Напомним, что в прошлом, 2017 году, Эвелина призналась, что пережила развод со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она одна воспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна.