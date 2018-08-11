Бородина врезала хамоватому Криду

Ксения Бородина разнесла свежий хит Егора Крида Gucci. Телеведущая возмущена хамским отношением певца к женщинам.

"Вот, какие раньше были песни? Мужчины пели, что готовы целовать песок, по которому ходила их любимая женщина. А теперь они поют, что подарки дарить не будут, называют женщин сучками, и это нормально", – заявила Бородина в Instagram.

Телеведущая в ужасе от того, что публика полюбила хамские песни современных исполнителей. "Девчонкам все нравится, они пищат от восторга, будто не понимая, насколько это унизительно", – отметила Ксения.

В творениях российских рэперов, по мнению Бородиной, нет ни романтики, ни чувств – одни оскорбления. Женщин больше не превозносят до небес, напротив, их втаптывают в грязь.

"Крид сравнил девушек с сумками. Ну, что тут скажешь? Девчонок же все устраивает, они в восторге, поэтому такие песни и появляются. Я же подобного просто не приемлю", – подчеркнула Бородина.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 8 Авг 2018 в 1:26 PDT

Ведущая "Дома-2" рекомендовала женщинам задуматься о сложившейся ситуации. Подобное отношение не должно стать нормой. При этом Ксения оговорилась, что ей самой уже переживать не из-за чего, она нашла своего мужчину и обрела семейное счастье.