Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова

Жену Гогена Солнцева разоблачил Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов. Звезда "Дома-2" нашла тот самый скандальный выпуск шоу "Домашнего" с Екатериной Терешкович.

"Кто смотрел "По делам несовершеннолетних" 722 серию на "Домашнем"? )) Видели там жену Гогена Солнцева в массовке? По сюжету ее зовут Самариной Татьяной Николаевной", – написал на своей странице в Instagram Май (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Жена Солнцева была по сюжету шоу бабушкой одного из героев. "Загримированная, наряженная в платок, но узнать можно. Какой фарс! Зачем же нам, доверчивым зрителям, так долго внушали, что она миллионерша???" – возмутился Абрикосов.

В доказательство своих слов Май опубликовал скрины программы. На кадрах действительно запечатлена женщина очень похожая на жену Солнцева.

Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official) 2 Авг 2018 в 12:09 PDT

Вскрывшийся обман навел легендарного участника "Дома-2" на интересную мысль: "Получается, что и в шоу "Прямой эфир" есть фейковые сюжеты? )))

Помните, Андрей Малахов недавно обсуждал желание Гогена и Екатерины иметь детей?"

"Ну, я конечно понимаю, что крупных ток-шоу у нас три (Борисов, Шепелев, Малахов) и им нужны сюжеты с понедельника по пятницу... как конвейер, а где брать темы выпусков, если звёзды не готовы жениться /разводиться каждую неделю, даже за деньги? ))) Только сочинять!" – резюмировал Абрикосов.

