Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены расстаться. Внуку королевы Елизаветы II вскоре придется по делам уехать в Ботсвану, взять с собой жену он не может. Сказка, которая окутывала пару после свадьбы, подошла к концу, теперь их затягивает рутина.

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