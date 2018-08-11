Петросян прилюдно признался в позорной любви

Евгений Петросян сделал неожиданное признание. Юморист сообщил, что влюблен в Ялту.

"Сегодня в Ялте День города! Я здесь бываю с 1963-го года, когда впервые приехал на гастроли. Я очень люблю Ялту", – написал Евгений Ваганович на своей странице в Instagram.

С тех пор юморист приезжает на крымский курорт каждый год. "В прошлом году на Украине узнали о том, что я приехал в Ялту. За эту провинность они внесли меня в список "миротворец", а кто-то из них написал мне в Instagram: "Покрыл себя позором на старости лет"", – сообщил артист.

По словам Петросяна, он опешил от того сообщения. "Я даже сначала не понял, а что же я такого натворил (тогда еще люди не знали о моем разводе со Степаненко), а потом оказалось, что виной тому Крым", – рассказал юморист.

"Санкции" не испугали Евгения Вагановича и не ослабили его любовь к полуострову. "Слышите там, миротворцы? Покуда я буду жив, я всегда буду приезжать в Ялту и покрывать этим "позором". А вот кого будет покрывать этот позор, вас или меня, покажет время", – заключил артист.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 11 Авг 2018 в 2:22 PDT

Напомним, о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. СМИ сообщали, что Степаненко требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги вместе заработали. Якобы артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.