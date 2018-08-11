Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
Решение о расставании приняла певица. Она узнала об изменах мужа.
"Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)", – написала Дакота в соцсети.
Из-за произошедшего Рита отменила свой ближайший концерт, он должен был пройти в Нижнем Тагиле. Зрителям певица заявила, что вынуждена сорвать выступление по личным обстоятельствам.
Сейчас Дакота вместе дочерью находится в Греции. Возможно, море и солнце помогут Рите лучше перенести предательство близкого человека.
Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. Знаменитости не пожалели денег на свадьбу. В октябре 2017 года Рита и Влад впервые стали родителями. У них появилась дочь Мия.
Кровных родственников не осталось
Актриса уже нянчит малыша
Ведущую "Дома-2" возмутила нападки певца на женщин
В жизни актрисы серьезные перемены