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"Подаю на развод": Блюменкранц из "Дома-2" бросил жену с ребенком

Тата Блюменкранц. Фото:instagram.com/_tatia_tatia_
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц рассказала о том, что подает на развод с мужем Валерием. Мужчина, по всей видимости, бросил красотку и ребенка.
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Поклонники семьи Блюменкранц, связавшей себя узами брака после участия в "Доме-2", давно подозревали о проблемах у влюбленных. Они обратили внимание, что пара стала редко выкладывать совместные фотографии и даже отдыхать влюбленные стали ездить по отдельности.

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Самые страшные опасения фанатов подтвердились – Тата и Валерий Блюменкранц действительно разошлись. "Придумывать я ничего не буду. У нас есть большая проблема, из-за которой мы расстаемся. О разводе пока никто не знает", – цитирует StarHit красотку из "Дома-2".

О причинах, которые стали причиной разрыва, она предпочла не распространяться. Однако ясно дала понять, что настроена более чем серьезно – уже ведется оформление всех необходимых бумаг. "Документы я пока подготавливаю, я в процессе", – рассказала Тата Блюменкранц.

"Это не так просто. Он не гражданин России. Это я из Москвы, а он нет", – добавила она. Тем временем поклонники красотки негодуют – как Валерий Блюменкранц мог бросить жену с ребенком. Впрочем, некоторые из них уверены, что это и к лучшему. Дескать, теперь девушка сможет найти себе более достойного мужчину.

Напомним, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц поженились 26 апреля 2017 года. Уже 8 июля в их семье появился ребенок. Теперь поклонники гадают, как разрыв одной из самых ярких пар телестройки отразится на малышке. Они надеются, что бывшим возлюбленным удастся сохранить дружеские отношения хотя бы ради дочери.

Автор: Геннадий Куприянов12 августа 2018, 11:20
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