"Выла от боли": вскрылись ужасающие подробности разрыва Дакоты и Соколовского

Сестра Риты Дакоты Анна Чуприс подтвердила информацию о расставании певицы и ее мужа Влада Соколовского. Она также поделилась подробностями о том, как красотка узнала о неверности возлюбленного.

Новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского оказалась столь неожиданной для многочисленных поклонников певицы, что они до последнего отказывались верить в крушение одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Даже после того, как о разрыве и постоянных изменах мужа написала сама певица, у некоторых еще теплилась надежда, что речь идет о взломе или сомнительной попытке пиара.

Сестра Риты Дакоты Анна Чуприс, однако, подтвердила страшные опасения. "Во избежание домыслов о том, что это взлом или пиар – увы, это правда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в комментариях под постом певицы.

"Я сестра Риты и я видела эти доказательства с изменами своими глазами. Иначе бы даже не поверила...", – добавила она. "Мы с девочками с Ритой каждый божий день и та боль, которую проживает наша сильная мудрая девочка – это невыносимо для всех, кто любит ее", – призналась сестра.

Публикация от ANNA ✨ (@anna_chupris) 8 Авг 2018 в 10:59 PDT

Она рассказала о том, как сильно страдала Рита Дакота от неверности возлюбленного. "В ночь, когда она узнала это – она выла от боли....и этого мы никогда ему не простим. Бог ему судья", – заключила Анна Чуприс.

Тем временем на своей странице в Instagram сестра Риты Дакоты выложила фотографию с совместного отдыха, во время которого певицы, судя по всему, и узнала страшную правду про мужа. "С тобой", – лаконично подписала она снимок.

Публикация от ANNA ✨ (@anna_chupris) 12 Авг 2018 в 12:11 PDT

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. Знаменитости не пожалели денег на свадьбу. В октябре 2017 года Рита и Влад впервые стали родителями. У них появилась дочь Мия.

Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.