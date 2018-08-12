Обессиленную Джоли нашли в психиатрической клинике

В СМИ появилась информация о том, что у Анджелины Джоли не выдержали нервы из-за развода с Брэдом Питтом. Якобы актриса угодила в психиатрическую клинику.

Развод самой красивой пары Голливуда длится уже несколько лет, однако продолжает обрастать все новыми скандальными подробностями. Анджелина Джоли обвиняет супруга во всех смертных грехах. Брэд Питт не отстает от нее и намекает на то, что у его жены проблемы с головой. Теперь же в СМИ появилась информация, что актриса была экстренно доставлена в больницу, специализирующуюся на лечении психических расстройств.

При этом отмечается, что в стенах этой клиники Джоли уже была, когда ее стремление к похудению зашло слишком далеко и стало угрожать здоровью. Журналисты предполагают, что на этот раз причина госпитализации та же. Предполагается, что причиной срыва стал тяжелый бракоразводный процесс.

В больнице Анджелине Джоли предстоит провести две недели. Съемки второй части фильма "Малифисента", в которой она играет главную роль, пришлось приостановить. Отметим, официального подтверждения этой информации пока не поступало. Тем не менее, члены съемочной группы картины действительно подтверждают, что актриса сильно похудела и выглядит жутко.

Напомним, брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.

Теперь бывшие возлюбленные пытаются поделить деньги и имущество, а также определить порядок воспитания детей. Светские хроникеры отметили, что в ход идут все методы, вплоть до весьма грязных. Анделина Джоли утверждает, что Брэд Питт был домашним тираном, а теперь не помогает детям. Сам он намекает на проблемы с головой у супруги.