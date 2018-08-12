Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Наташа Королева высказала свое оригинальное мнение относительно громкого и скандального расставания между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певица считает, что если пару оставить в покое, то они смогут сами решить свои проблемы и наконец воссоединиться.

Наташа Королева призналась, что не смотрела "сериал", который телевизионщики устроили из развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, хотя и знает, что в этом процессе на экраны было вылито много грязи. Она считает, что ушлым журналистам не следовало так глубоко влезать в чужую личную жизнь. "Они бы и сами разобрались между собой, без общественности", – цитирует "Собеседник" певицу.

Саму проблему, уверена она, осветить было необходимо, тем более что и актер. и его молодая супруга сами рассказали о происходящим между ними. Однако они, предположила певица, не ожидали, в какую эпопею все превратится. "Изначально у них была проблема, которую они хотели вынести на общественное обсуждение. Но ее настолько сильно раскрутили, что получился настоящий сериал. Может быть, они бы и помирились, если бы не все так громко освещалось", – заметила Наташа Королева.

Со свойственным ей оптимизмом певица предположила, что на семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской пока рано ставить крест. "Жизнь – такая штука, что загадывать ничего нельзя. Виталина и Армен Борисович могут помириться", – уверена Наташа Королева. "Чужая жизнь – потемки. Я их не знаю близко, но не исключаю, что они еще помирятся", – философски заметила она.

Напомним, бракоразводный процесс между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской продолжается до сих пор. Одновременно с этим всплывают все новые подробности о происходящем вокруг артиста и его театра. Причем с каждым новым поворотом дело становится только запутаннее.