Что стало с красавицей-актрисой Александрой Яковлевой
Александра Яковлева прославилась на весь СССР в возрасте 20 лет, когда сыграла в фильме "Чародеи". До этого на нее обратили внимание благодаря фильму "Экипаж". А "Человек с бульвара Капуцинов" только закрепил этот ошеломительный успех.
Поклонники отмечали выдающиеся внешние данные актрисы. Да и сама она призналась в студии шоу "Привет, Андрей!", что замечала свою привлекательность. "Гримерша сделала из меня такую красавицу, такую куколку, что я была уверена, что я лучшая по пробам", – рассказала она о кастинге на фильм "Мираж". Впрочем, тогда роль досталась Мирдзе Мартинсоне.
"Понимаете, мало, кто был в те годы круче меня по внешности", – вспомнила 60-летняя актриса былые годы. Однако сейчас, обратили внимание зрители, Александра Яковлева сильно сдала. Они обратили внимание на сомнительный наряд. в котором актриса пришла на съемки. Платок на голове словно прибавил ей десяток лишних лет, а при некоторых ракурсах создавалось впечатление, что ее лицо покрыто пигментными пятнами.
Отметим. Александра Яковлева продолжает сниматься. Так, в 2016 году на экраны вышел фильм "Экипаж", в котором она сыграла роль руководителя аэропорта. В картине "Экипаж" 1979 года она исполняла главную роль стюардессы Тамары.
Актер подготовил симметричный ответ на заявление латвийской певицы
О том, как певица восприняла крушение семьи, рассказала ее сестра
Сообщается, что у актрисы не выдержали нервы из-за развода с Брэдом Питтом
И певица, и ведущая сами испытали на себе неверность любимого мужчины