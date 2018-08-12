Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой

Эксклюзив Интервью Скандальные откровения подруги Степаненко "У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Воскресенье 12 августа
Лента новостей
16:03
"Так долго отдавала себя": российская актриса рассказала о депрессии
12:02
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
11:49
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
11:20
"Подаю на развод": Блюменкранц из "Дома-2" бросил жену с ребенком
10:48
Как решается проблема обманутых дольщиков в Саратовской области
10:46
Названо имя убийцы Влада Листьева
10:21
Малахов взбесился из-за развода Дакоты и Соколовского
10:03
В Британии расстреляли толпу людей
20:39
Душераздирающее откровение Дакоты об изменах Соколовского
20:18
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
18:18
Петросян прилюдно признался в позорной любви
17:57
Под Москвой парашютист разбился о здание аэродрома
17:32
"Все! Вещи собрала": Муцениеце покинула дом Прилучного
17:07
В Саратове появится предуниверсарий для одаренных детей
16:50
Володин проверил строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:35
В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит
16:03
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
15:13
Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
14:20
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
13:51
Умерший за рулем водитель покалечил шесть детей
13:26
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
13:16
Володин призвал ускорить строительство школы в Солнечном
12:54
Бородина врезала хамоватому Криду
12:19
Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева
12:00
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева
11:30
Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились
10:51
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
10:18
От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка
10:08
В США потерпел крушение угнанный пассажирский самолет
10:00
Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
23:21
Смерть перечеркнула планы Степаненко
21:54
Роскошная жизнь богачки Рудковской сводит с ума россиянок
21:48
Греция отзывает посла из России
21:40
Пропавших Скрипалей зверски убили после пыток
21:34
В Турции поймали приплывших на плоту россиян‍
21:25
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
20:58
Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
20:28
Скандальный развод обернулся счастьем для Петросяна и Степаненко
20:24
"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
19:54
На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка
19:49
"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери Тарасова
19:40
"Вы не знаете даже половины": Муж Ани Лорак прервал молчание
19:22
"Невеста в пляжном костюме": Бледанс обрела женское счастье
18:47
Осмелевший Лукашенко нахамил Путину
18:47
Тайная сестра-наркоманка Меган Маркл исчезла с крупной суммой денег
18:45
Вернувшийся в семью Прилучный заклеймил Муцениеце
18:13
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
17:59
Известный российский художник умер в возрасте 99 лет
17:40
Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой
17:12
52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка
16:47
Совет на выходные
16:46
Россиянка разозлилась и зарезала 18-летнюю красавицу-дочь
16:19
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
15:59
Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео
15:52
Почему зарезавшие отца сестры Хачатурян стали звездами
15:25
Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
15:20
"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление
15:19
"ЕР" обсудит предложения по настройке пенсионной системы
14:59
В Тунисе арестовали подозреваемую в терроризме женщину
14:52
Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян
14:43
Васильев разнес кулек на груди Бородиной
14:41
Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище
14:30
Грабящий ювелирный магазин муравей попал на видео
14:20
В московском парке нашли чемодан с трупом
14:17
Народ в ужасе от вида Андреевой на Первом канале
14:07
Спасавший онкобольную Фриске "Русфонд" оказался в центре скандала
14:00
В Москве объявлена "желтая угроза"
13:50
В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка
13:42
Пышка из "Дома-2" одобрила проституцию
13:39
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
13:24
Успенская об обиженном Киркорове: Ведет себя как баба
13:20
Ребенок выжил после падения с балкона в Тюмени
13:01
Названа причина смерти режиссера Брусникина
12:58
Подлое убийство медсестры в Донбассе довело Украину до экстаза
12:53
В Ростове маршрутка столкнулась с внедорожником и протаранила забор
12:51
Обезображенного певца не узнали в онкоцентре
12:39
В Нижнем Новгороде журналиста убили после спора о политике
12:26
Порошенко в ужасе от решения Путина
12:19
Житель Ижевска украл из суда доказательства своей вины
12:13
Мама Тимати жестко осадила Анастасию Решетову
12:07
В центре Архангельска медведь напал на любопытного прохожего
11:54
Пенсионер убил жену при попытке избавить от тяги к спиртному
11:47
После вердикта о сносе "Дома-2" Бузову отправили в психушку
11:44
Горящую в Карелии церковь XVIII века сняли на видео
11:32
Известную актрису затравили за фото в бикини
11:12
Мошенницы обобрали доверчивую пенсионерку на 113 тысяч
11:02
Цымбалюк-Романовская показала новое фото больной раком матери
10:57
При пожаре под Волгоградом погибла 75-летняя пенсионерка
10:40
Пенсионерам запретят продавать квартиры
10:32
В Нижнем Тагиле сожгли две машины
10:30
Главные события Москвы
10:24
Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
10:13
В Омске КамАЗ врезался в жилой дом
10:11
Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко
10:09
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
09:47
Эффект бумеранга: антироссийские санкции ударят по экономике США
09:45
Автобус с пассажирами врезался в грузовик
09:43
Над рублем сгустились тучи
09:36
Туристку из России нашли мертвой в отеле Кипра
09:27
Под Тверью скорая три часа ехала к пациентке с инсультом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева
Шоу-бизнес

Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой

Денис Шальных. Фото: instagram.com/moonmoon2odd
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных обрадовал общественность новым откровением. Он признался, что часто его голову занимают жуткие мысли.
прочитано 2855 раз

Денис Шальных приложил много усилий к тому, чтобы при одном взгляде на него становилось понятно – этот молодой человек весьма сложная натура. Среди татуировок, украшающих его лицо, выделяется изображение гроба и надпись "Пустота". Это, вкупе с другими татуировками, щедро усыпавшими тело сына актрисы Елены Яковлевой. создает неизгладимое впечатление.

ПО ТЕМЕ

"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика

Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Как оказалось, не менее противоречивы и мысли молодого человека. "В небольшом промежутке между желанием сдохнуть и ненавистью к абсолютному большинству людей я люблю тех немногих окружающих и стараюсь отвечать им каким-то подобием тепла и понимания в ответ на их безграничное терпение и доброту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Instagram.

Примечательно, что свой проникновенный пост Денис Шальных представил общественности глубокой ночью. Лучшего времени для душевных терзаний придумать просто нельзя.

Отметим, несмотря на то, что, по собственному признанию сына Елены Яковлевой, большую часть времени его голову занимают довольно жуткие мысли, он не лишен и положительных качеств. Ведь агрессия по отношению к себе и окружающим сменяется у него чувством благодарности к близким.

Отметим, несколько пугающий внешний вид молодого человека не умаляет его личностных качеств. Например, он обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. Кроме того, знание английского позволило ему пройти испытательный срок в Пензенской области, а потом устроиться на должность воспитателя в "Школу Росатома". Теперь он делится своим опытом с детьми.

Автор: Геннадий Куприянов12 августа 2018, 16:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

567

комментарии

Политика

Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
США одним махом убили все старания Путина

Шоу-бизнес

"Все! Вещи собрала": Муцениеце покинула дом Прилучного
В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит
Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма

Актер подготовил симметричный ответ на заявление латвийской певицы
Шоу-бизнес

"Выла от боли": вскрылись ужасающие подробности разрыва Дакоты и Соколовского

О том, как певица восприняла крушение семьи, рассказала ее сестра
Шоу-бизнес

Обессиленную Джоли нашли в психиатрической клинике

Сообщается, что у актрисы не выдержали нервы из-за развода с Брэдом Питтом
Шоу-бизнес

Дакота напомнила Бузовой и Барановской об их горе

И певица, и ведущая сами испытали на себе неверность любимого мужчины

Гороскоп

Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву

Фоторепортажи

Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару

Спорт

Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru