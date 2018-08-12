Укатившая на отдых Собчак выставила себя плохой матерью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram шуточный диалог с сыном Платоном, сопроводив его фотографией с совместного отдыха. Зарисовка выставила ведущую не в лучшем свете в качестве матери.

Ксения Собчак продолжает радовать подписчиков яркими кадрами на своей странице в Instagram, позволяющими хотя бы одним глазком взглянуть на жизнь ведущей. Не обходит она вниманием и своего сына Платона, которого называет своим богом.

Однако последний пост Собчак заставил лишенных чувства юмора подписчиков усомниться в том, что она уделяет достаточно внимания ребенку. Фотографию с совместного отдыха на море ведущая сопроводила шуточным диалогом. "Виталик, ну ответь мне, разве я плохая мать?", – поинтересовалась ведущая у отпрыска. "Мам, я – Платон", – ответил он.

Несмотря на то, что многие оценили шутку, нашлись и те, кто воспринял написанное слишком серьезно. "Какой Виталик?", "А кто такой Виталик?", "Сколько у Вас детей?", – интересовались комментаторы. Кто-то и вовсе безапелляционно вынес свой вердикт: "Ужасная мать".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 12 Авг 2018 в 3:32 PDT

Отметим, судя по публикациям Ксении Собчак в Instagram, она отдыхает вместе с Платоном на Сардинии. Подобное времяпрепровождение сказывается на манере ведущей вести блог. В частности, она радует своих подписчиков не только пересказами шуток, но и глубокомысленными цитатами.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Авг 2018 в 1:23 PDT

"Бог играет всегда нечестно. Бог играет наверняка", – подписала она свою фотографию с причала яхт цитатой из стихотворения Веры Полозковой "Надо было поостеречься".