Внезапная смерть Серебрякова стала ударом для поклонников

Советские мультфильмы обожают и взрослые, и дети. "Да, так теперь не снимают..." – вздыхаем мы, пересматривая анимационные ленты, на которых выросло не одно поколение. При этом мало кто знает имена создателей мультиков. А ведь среди них есть легендарные личности!



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