"У него инсульт": известный музыкант призвал молиться за Николая Носкова

Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал о состоянии здоровья бывшего участника коллектива Николая Носкова. Он призвал молиться за музыканта.

Советский и российский музыкант Николай Носков заставляет поклонников не на шутку переживать за его здоровье. Коллеги подтверждают: певцу необходимы покой и поддержка.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт", – цитирует РИА Новости основателя группы "Парк Горького" Алексея Белова. "Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт?" – добавил он в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Музыкант, по словам Белова, нуждается в поддержке. "Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", – подчеркнул он.

Напомним, Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года, когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.

После операции Николай Носков на протяжении двух недель находился в реанимации, подключенный к аппарату жизнеобеспечения. После этого его состояние улучшилось, а еще через 14 дней музыканта выписали, но ему потребовалась длительная реабилитация. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", недавно Носков вновь начал говорить.