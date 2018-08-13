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Шоу-бизнес

"Костьми лягу, но не пущу": Степаненко вышвырнула Петросяна из квартиры

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Поклонникам юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко стоит запастись попкорном – развод пары обещает быть громким, долгим и еще более грязным, чем у Армена Джигарханяна с юной прелестницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. К тому же у основателя "Смехопанорамы", кажется, пассия более молода.

Продолжение: Адвокат пригрозил Степаненко обнародовать страшный компромат
прочитано 13000 раз

Особенно забавно следить, как артисты делят добро, стоимость которого, по самым скромным оценкам, превышает 1,5 миллиарда рублей. Десятки квартир, дач, антиквариат – Петросян и Степаненко, как видно, умели копить и зарабатывать. Теперь пока еще жена юмориста хочет отсудить 80% имущества.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

И если с потерей квартир недалеко от Кремля Евгений Ваганович еще сможет смириться, то утрата любимой коллекции станет для него трагедией. Юморист десятки лет коллекционировал картины, фарфор и книги, у него одно из крупнейших в России собрание юмористических изданий.

"Эти культурные ценности и даже знаменитых клоунов, которых Евгений Ваганович привозил со всех уголков мира, Елена Григорьевна указала в иске – желает забрать себе, – заявил адвокат артиста Сергей Жорин. – Попасть в апартаменты, где хранятся антиквариат и ценные вещи, сейчас невозможно – Степаненко туда никого не пускает. Это моего клиента, конечно, возмущает. Кроме того, есть небольшая квартира, с которой связаны особые воспоминания: там находится кабинет, где Петросян когда-то придумал "Смехопанораму", "Кривое зеркало"... Ее Елена Григорьевна тоже хочет забрать".

Как уверяют всезнающие соседи, Степаненко якобы орала: "Костьми лягу, но не пущу!" Она очень обижена на Евгения Вагановича за то, что все узнали о его романе с 29-летней помощницей из Тулы. Когда-то, напоминает StarHit, Татьяна Брухунова была поклонницей артистов, потом стала администратором сайта Елены Степаненко, а теперь занимает пост художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна.

Якобы роман между молоденькой помощницей и известным артистом начался десять лет назад. Сейчас, по заверению друзей, глаза у Евгения Вагановича горят, будто он скинул пару десятков лет, и для него нет человека ближе Тани. На прошлой неделе появились слухи, что Брухунова беременна от юмориста...

Автор: Иван Губкин13 августа 2018, 10:54
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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