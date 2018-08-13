Асмус устроила провокацию с беременной Мельниковой

Артистка Кристина Асмус привлекла всеобщее внимание к звезде сериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой. Фанаты укрепились в своих подозрениях по поводу интересного положения последней.

В своем Instagram Кристина опубликовала видео с благотворительного мероприятия. Вместе с Асмус в акции участвовала и Мельникова. В минутном Ролике Дарья мелькает всего пару раз, однако внимательные интернет-обыватели заметили, что та облачена в довольно свободное платье и широкую джинсовую куртку.

В комментариях поклонники тут же предположили, что звезда "Папиных дочек" пытается спрятать растущий живот. "У Дарьи скоро пополнение?" – без стеснения спросила у Кристины одна из поклонниц.

Отметим, что фанаты Мельниковой давно приписывают ей вторую беременность. Поводом послужили снимки девушки в Instagram. В последнее время Дарья появляется на них исключительно в свободных нарядах. Видео, опубликованное Асмус, спровоцировало фолловеров на возобновление пересудов.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 12 Авг 2018 в 5:49 PDT

Добавим, что личная жизнь актрисы Дарьи Мельниковой – тайна за семью печатями. Артистка практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына (кстати, его имени журналисты не знают до сих пор).

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) 21 Июн 2018 в 5:50 PDT

Напомним, что с августа 2013 года Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. Девушка старается не выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни. О том, что актриса ждет ребенка, общественность узнала за пару месяцев до родов. В октябре 2015 года на свет появился сын Дарьи и Артура. Примечательно, что Мельникова родила первенца в день рождения Смольянинова.