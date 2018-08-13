Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле

Прибалтийская дива всегда подчеркивала, что далека от политики. И на своем фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" на Рижском взморье всегда собирала звезд, ориентируясь исключительно на их талант, а не место проживания и гражданскую позицию. Меньше всего можно было ожидать, что ее втянут в такой скандал.

Перед концертом в Одессе артистка заявила, что не поедет в Крым ни при каком условии – ни с концертами, ни на отдых. "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – заявила латвийская исполнительница.

Ее земляк Раймонд Паулс с таким решением солидарен. В интервью радиостанции "Говорит Москва" композитор заявил, что поддерживает решение Вайкуле и тоже не собирается ехать на полуостров: "Это ее выбор. Она свободно может... Как она хочет, так она и делает. Я сейчас вообще никуда не езжу – ни в Москву, ни на гастроли. Я отказываюсь просто. Я не хочу больше на гастроли, отказываюсь. Сколько можно? Я уже свое отыграл".

Общественная палата Крыма пригрозила Вайкуле включением в "крымское досье". На это сразу отреагировал директор артистки Алексей Яковлев, заявив, что ее просто не поняли: "Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно".

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года после госпереворота на Украине. По официальным данным, более 96% имеющих право голоса избирателей из Крыма и более 95% из Севастополя поддержали идею вхождения республики в состав России. Украина и ряд западных стран по-прежнему не признают результаты референдума и считают полуостров "временно оккупированной территорией".